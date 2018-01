ÖVP-Chef Sebastian Kurz steht auch als Kanzler an der Spitze der Popularitätsrangliste. Das zeigt der erste APA/OGM-Vertrauensindex nach der Regierungsbildung. Mit einem Saldo von plus 19 liegt er nur unwesentlich hinter dem Wert von vergangenem Oktober (plus 22). Von den Neulingen den besten Start legte Justizminister Josef Moser (ÖVP) hin.

Mit plus 15 verweist er Bundespräsident Alexander Van der Bellen (plus 13) knapp auf Platz drei. OGM-Chef Wolfgang Bachmayer geht davon aus, dass Moser von seiner früheren Rolle als Rechnungshof-Präsident profitiert. Dahinter folgt die bestplatzierte SPÖ-Politikerin, die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (plus 12). Bachmayer fragt sich, ob hier wohl die nächste Präsidentschaftskandidatin der Sozialdemokraten heranwächst.

Altkanzler Kern abgerutscht

Nicht so gut sieht es für ihren Parteichef Christian Kern aus. Der Altkanzler liegt nun bei minus sechs und damit ein wenig schlechter als zuletzt im Oktober (minus 1). Damit kann er gerade noch FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache (minus 10) hinter sich lassen. Der Vizekanzler hat gegenüber der letzten Erhebung (minus 8) auch unerheblich abgebaut. Mit plus 3 hält NEOS-Chef Matthias Strolz die beiden deutlich auf Distanz.

Die Neueinsteiger

Was die neuen Regierungsmitglieder angeht, hat neben Moser auch (ÖVP-)Finanzminister Hartwig Löger (plus 10) einen guten Start hingelegt. Ebenfalls im Positiv-Bereich finden sich etwa Landwirtschafts-, Umwelt- und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) sowie Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ). Letztere ist damit das einzige von den Freiheitlichen nominierte Regierungsmitglied im Plus-Bereich.

Schon einmal bessere Zeiten hatte Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ), für den der Wert minus sechs ausgewiesen wurde. Das Ende des Rankings bilden zwei freiheitliche Ressortchefs: Innenminister Herbert Kickl (minus 18) und Klubobmann Walter Rosenkranz (minus 20).

