Ein 17 bis 20 Jahre alter unbekannter Mann soll am Freitagabend in einer Fußgängerunterführung in Bregenz versucht haben, eine 17-Jährige zu vergewaltigen. Der Mann presste die Jugendliche mit beiden Händen gegen die Wand. Als er versuchte, mit einer Hand den Reißverschluss seiner Hose zu öffnen, drückte ihm die Jugendliche ihre brennende Zigarette ins Gesicht. Der Täter flüchtete daraufhin.

Polizeiangaben zufolge soll der als 1,70 bis 1,75 Meter und dünn beschriebene Mann der 17-Jährigen gegen 20.00 Uhr in der Unterführung im Kreuzungsbereich Rheinstraße - Prälatendammstraße entgegen gekommen sein. Als er auf gleiche Höhe mit der jungen Frau war, griff er sie an und presste sie mit seinem Körper und beiden Händen gegen die Wand. Von ihr ab ließ der Täter erst, als sich die Frau mit ihrer Zigarette zur Wehr setzte und zu schreien begann.

Er flüchtete entlang der Rheinstraße in Richtung Bregenzer Stadtzentrum. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Der Täter hatte laut Angaben der Jugendlichen einen blassen Teint, blaue oder grüne Augen und war komplett in schwarz gekleidet. Wegen des äußeren Erscheinungsbildes vermutete die Polizei den Gesuchten im Suchtgiftmilieu. Hinweise wurden an die Polizeiinspektion Bregenz unter der Tel. 059133-8120 erbeten.