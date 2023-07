Verstappen erobert Sprint-Pole-Position in Spa

Weltmeister Max Verstappen startet im Formel-1-Sprint im belgischen Spa-Francorchamps von der Pole Position. Der Niederländer war am Samstag in der Shootout-Qualifikation in seinem Red Bull gerade einmal elf Tausendstelsekunden schneller als der Australier Oscar Piastri im McLaren. Auf den dritten Platz kam der Spanier Carlos Sainz im Ferrari.

Für den Sprint (16.30 Uhr) über verkürzte Distanz erhalten die besten acht Fahrer Punkte für die WM-Wertung. Der Sieger bekommt acht Zähler, der Achte einen. Bisher hat es in der laufenden Saison zwei Sprint-Entscheidungen gegeben. In Baku setzte sich vor dem Aserbaidschan-Grand-Prix Sergio Perez durch, auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg dessen Stallrivale Verstappen.

Für den Großen Preis von Belgien am Sonntag (15.00 Uhr/alle live ServusTV, Sky) hatte sich am Freitag bereits der zweite Ferrari-Pilot Charles Leclerc die Pole Position gesichert. Quali-Sieger Verstappen wird aufgrund eines unerlaubten Getriebewechsels in der Startaufstellung fünf Plätze zurückgereiht und geht von Position sechs ins Rennen.