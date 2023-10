Verstappen feiert in Mexiko nächsten F1-Rekordsieg

Triple-Weltmeister Max Verstappen hat beim Großen Preis von Mexiko seinen 16. Saisonsieg gefeiert und damit einen weiteren Formel-1-Rekord aufgestellt. Der Niederländer im Red Bull war am Sonntag im Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexiko-Stadt erneut nicht zu schlagen und verbesserte seine Bestmarke aus dem Vorjahr von 15 Erfolgen in einer Saison. Das Podium komplettierten Mercedes-Pilot Lewis Hamilton und Pole-Setter Charles Leclerc im Ferrari auf den Plätzen zwei und drei.

Für Verstappen war es der insgesamt 51. Grand-Prix-Sieg, womit der 26-Jährige in der ewigen Bestenliste auf Platz vier mit Alain Prost gleichzog. Nur Hamilton (103), Michael Schumacher (91) und Sebastian Vettel (53) haben mehr Erfolge eingefahren. Lokalmatador Sergio Perez schied im zweiten Red Bull nach einem selbst verschuldeten Crash indes früh aus und konnte die Erwartungen der etwa 150.000 Fans nicht erfüllen. "Es ist eine massive Enttäuschung, das Heimrennen nach der ersten Kurve zu beenden", sagte Perez.

Carlos Sainz wurde im zweiten Ferrari Vierter vor McLaren-Pilot Lando Norris, der nach einem verpatzten Qualifying von Startplatz 17 aus eine sehenswerte Aufholjagd startete. In der WM-Gesamtwertung beträgt Verstappens Vorsprung bereits 251 Punkte auf Perez, der drei Rennen und einen Sprint vor Saisonende nur noch 20 Zähler vor Hamilton liegt. Weiter geht es direkt mit einem Sprint-Wochenende in Brasilien, ehe die Premiere in Las Vegas (19.11.) sowie das Saisonfinale in Abu Dhabi (26.11.) auf dem Programm stehen.