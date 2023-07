Verstappen mit Bestzeit im ersten Silverstone-Training

Max Verstappen hat seine Dominanz in der Formel 1 ein weiteres Mal unterstrichen und im ersten Training zum Großen Preis von Großbritannien die überlegene Bestzeit aufgestellt. Der Niederländer im Red Bull war am Freitag in Silverstone schneller als sein Teamkollege Sergio Perez (+0,448 Sek.) und Alexander Albon (+0,489) im Williams auf den Plätzen zwei und drei. Fernando Alonso (+0,668), der in Silverstone zum 20. Mal an den Start gehen wird, wurde im Aston Martin Vierter.

Ferrari-Pilot Charles Leclerc (+0,680) wurde Fünfter, die Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton (12.) und George Russell (14.) verzichteten auf eine Runde auf den schnellsten Reifen. Das zweite Training findet ab 17.00 Uhr statt. Für das Qualifying am Samstag (16.00) ist Regen angesagt, beim Rennen am Sonntag (16.00/alles live ORF 1 und Sky) könnte es ebenfalls nass werden. Viele Teams brachten neue Teile mit nach Silverstone, um auf der Highspeed-Strecke noch flotter unterwegs zu sein. Von den Spitzenteams installierten Mercedes und McLaren für ihr Heimrennen größere Upgrade-Pakete.

Verstappen führt in der WM-Gesamtwertung bereits 81 Punkte vor Perez. Rekordweltmeister Hamilton, der in Silverstone schon acht Heimsiege feierte, fehlen als Dritter 98 Zähler auf den 25-jährigen Niederländer. Für Red Bull geht es auf dem Traditionskurs um den elften Sieg in Serie, womit der Austro-Rennstall den 35-jährigen Rekord von McLaren aus der Saison 1988 egalisieren würde. Verstappen feierte heuer sieben Erfolge in neun Rennen und gewann zuletzt fünfmal hintereinander, Perez triumphierte zweimal.