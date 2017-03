Versammlungsrecht

An dem von Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) vorgelegten Entwurf zur Änderung des Versammlungsgesetzes hat Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) Kritik geübt. "Das ist kein guter Entwurf", sagte Kern auf eine entsprechende Frage beim EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel.

Kern will den Entwurf aber auch nicht überbewerten. Der Innenminister habe selbst gesagt, man diskutiere über ein Auftrittsverbot für den türkischen Ministerpräsidenten Reccep Tayyip Erdogan. Es gebe zwar jetzt viele Diskussionen, doch würden die Lebenswirklichkeiten der Österreicher dadurch nicht entscheidend verändert.

Beim EU-Gipfel habe die deutsche Kanzlerin Angela Merkel Sorgen zur Entwicklung in der Türkei deutlich zum Ausdruck gebracht. "Zur Versammlungsthematik wird es keine europäische Lösung geben. Das ist zur Kenntnis zu nehmen", räumte der Bundeskanzler ein. Er habe jedoch nur eine politische Antwort Europas verlangt. Hier werde es "eine klares Statement" der EU-Kommission geben.