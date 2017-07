Die FPÖ hat sich am Dienstag gesprächsbereit gezeigt zu den Vorschlägen von Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) zum Versammlungsrecht. Sicherheitssprecher Walter Rosenkranz pocht jedoch auf Verschärfungen, etwa was die Veranstalter von Versammlungen betrifft.

In "Jubelstimmung" könne er mangels konkreten Entwurfs noch nicht ausbrechen, eine Zustimmung lässt er daher offen, so Rosenkranz: "Wir freuen uns aber auf den Dialog mit dem Minister, damit gesetzliche Bestimmungen gemacht werden, die greifen. Es geht dabei nicht um das Grundrecht der Versammlungsfreiheit, sondern um die Unterbindung von linkem Terror." Die Versammlungsfreiheit müsse nicht nur wechselseitig geschützt werden, es gehe auch um die körperliche Unversehrtheit Dritter, meinte Rosenkranz: "Wir Freiheitliche wissen, wie es ist, wenn der Schwarze Block gegen einen aufmarschiert", verwies er auf die Demos gegen den Akademikerball.

Klarheiten im Gesetz könne man sich natürlich vorstellen, so brauche es Rechtssicherheit darüber, was eine Kundgebung und was eine Versammlung ist. Außerdem brauche es einen Veranstalter, mit dem Kontakt gehalten wird und der auf die Teilnehmer einwirken kann. Der Mandatar fordert auch entsprechende Strafen, falls ein Fehlverhalten nachweisbar ist: "Da gehen wir einen Schritt weiter, wir fordern, dass das Strafgesetzbuch stärker zur Anwendung kommt." Zwar gebe es etwa das Delikt Landfriedensbruch: "Aber für diese Verbrecher wird es nicht wirklich angewandt." Ob es sich bei Vorfällen um Landfriedensbruch handelt, werde eine Beweisfrage sein: "Aber zumindest gibt es einen (Verantwortlichen, Anm.), der genannt werden muss, der eine erhöhte Sorgfalt an den Tag legen muss, welches Gesindel sich bei seiner Versammlung herumtreibt."