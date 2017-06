Eine verrostete Handgranate ist Donnerstagfrüh in Wien-Hernals mitten auf der Straße gelegen. Laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer entdeckte ein Mann das Kriegsrelikt in der Artariastraße gegen 7.30 Uhr, als er wegfahren wollte. Sprengstoffkundige Beamte der Polizei und der Entminungsdienst des Bundesheeres fanden in der Nähe auch ein verrostetes Magazin. Beides wurde abtransportiert.