Mit einer Hiobsbotschaft ist am Mittwochabend die Einzel-Karriere von Jürgen Melzer zu Ende gegangen.

Der 37-jährige Niederösterreicher, der in der ersten Runde am Montag sensationell Milos Raonic (CAN) ausgeschaltet hatte, musste wegen eines Magen-Darm-Virus sein für Mittwoch angesetztes Achtelfinale beim Erste Bank Open in Wien gegen den als Nummer zwei gesetzten Kevin Anderson (RSA) absagen.

Besonders bitter für Melzer, da dieser beim 16. Antreten bei seinem Heimturnier seine Karriere beenden wollte.