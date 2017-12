Vermisste 85-Jährige lag im Keller eines deutschen Klinikgeländes

Eine seit einer Woche vermisste 85-jährige Frau ist tot in einem Keller auf dem Gelände des Klinikums Darmstadt gefunden worden. Die Leiche wurde in einem Baustellenbereich entdeckt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die 85-Jährige wurde seit Freitag vergangener Woche vermisst, nachdem sie zur Behandlung im Klinikum war.

Eine Suche mit Rettungshunden und einem Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera war erfolglos geblieben. Wie die leicht orientierungslose 85-Jährige in den Keller geriet, war noch unklar. Hinweise auf ein Fremdverschulden gab es nicht.