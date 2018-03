Vermisste 14-jährige Schülerin in Tirol wieder aufgetaucht

Jene 14-jährige Schülerin, die seit vergangenem Freitag in Tirol vermisst wird, ist wieder aufgetaucht. Das Mädchen wurde in Wörgl aufgegriffen, berichtete die Polizei. Sie habe wieder der Betreuungseinrichtung in Hall, in der sie wohnt, übergeben werden können, hieß es.

Die Jugendliche hatte am Freitag gegen 14.00 Uhr die Unterkunft verlassen und wollte sich auf den Weg nach Innsbruck machen. Sie kehrte schließlich nicht zum vereinbarten Zeitpunkt um 18.30 Uhr in die Einrichtung zurück.