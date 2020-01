Die Liebe zwischen Prinz William und Herzogin Kate krönen mittlerweile drei gemeinsame Kinder. Doch wie begann alles? Wo machte William seiner Kate einen Hochzeitsantrag?

Nach sieben langen Jahren Beziehung fasste sich Prinz William im Oktober 2010 endlich ein Herz und hielt um die Hand seiner Kate an. Am 29. April 2011 läuteten dann die Hochzeitsglocken. Das royale Traumpaar gab sich in London das Ja-Wort.

Prinz William & Herzogin Kate: Stationen ihrer Beziehung

Das Paar ließ die Öffentlichkeit an ihrem Glück teilhaben. In verschiedensten Interviews betonten die beiden, wie glücklich sie seien. Und dass dieses Glück noch immer anhält, sieht man. William und Kate sind Eltern von drei Kindern und ein absolutes Dreamteam.

© Yui Mok / POOL / AFP William und Kate - ein Herz und eine Seele

Romantischer Heiratsantrag

Doch wie hat Prinz William die entscheidende Frage gestellt - wie hat er um die Hand seiner Kate angehalten? Erst vor wenigen Tagen lüfteten die beiden das Geheimnis. Rund um den "Megixt"-Trubel wollten sie wohl ein paar erfreuliche Nachrichten teilen...

© AFP PHOTO / BEN STANSALL BEN STANSALL / AFP Der Verlobungsring von Kate Middleton hat eine länger Geschichte hinter sich - er gehörte einst Prinz Williams Mutter, Prinzessin Diana

Prinz William erzählte von der Verlobung. Während eines romantischen Urlaubs in Kenia ging der zukünftige König - mit dem Saphir-Verlobungsring seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana - auf die Knie. Das Paar war auf einer Rundreise durch das afrikanische Land. William hatte entschieden, dass der Rutundu-See der perfekte Ort für diesen besonderen Moment sein sollte. Das Paar habe, so weiß die Royals-Expertin Katie Nicholl, in einer Blockhütte übernachtet und den Tag mit angeln verbracht. Am Abend hätte William dann auf der Veranda um Kates Hand angehalten.

» Es gab keinen passenderen Ort «

Darauf angesprochen, welche Beziehung er zu Afrika habe, erklärt William bei einem Event im Buckingham Palast: "Der afrikanische Kontinent hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Es ist der Platz, an den mein Vater meinen Bruder und mich kurz nach dem Tod unserer Mutter brachte. Und als ich überlegte, welcher Ort der beste sei, um Catherine zu fragen, ob sie meine Frau werden wolle, konnte ich mir keinen passenderen Ort als Kenia vorstellen."



