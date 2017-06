Es ist so schön, verliebt zu sein! Herzklopfen, schlaflose Nächte, Konzentrationsschwierigkeiten ... und dennoch wünschen wir uns, dass diese Phase nie endet. Tut sie aber. Und das meist früher als gedacht. Eine aktuelle Umfrage zeigt, wie lange der erste Liebesrausch wirklich anhält und wie es während dieser Zeit um den Sex bestellt ist.

Die Phase des Verliebtseins dauert in der Regel ein Jahr. Maximal. Dieser Meinung sind immerhin 61 Prozent der europäischen Singles, wie eine europaweite Umfrage von LoveScout24 und TNS Kantar ergab, an der rund 10.000 Alleinstehende teilnahmen. Nur eine Minderheit der Befragten, genauer gesagt 10 Prozent, hat die Erfahrung gemacht, dass der Liebesrausch zwei oder sogar drei Jahre andauern kann. Viele erleben diese Zeit aber deutlich kürzer. So hält das Kribbeln im Bauch bei 37 Prozent weniger als ein halbes Jahr an, bei 18 Prozent weniger als einen Monat und bei fünf Prozent gar nur eine Woche.

Doch egal, wie lange die Schmetterlinge im Bauch flattern: Die meisten Singles haben während der Verliebtheitsphase ein intensives Sexleben. So wünscht sich jeder Dritte (36 Prozent) mindestens einmal am Tag Sex, 28 Prozent wollen es alle zwei Tage tun und 21 Prozent einmal in der Woche. Acht Prozent erwarten sich sogar zwei Mal täglich Sex. Hier besteht allerdings ein Unterschied zwischen den Geschlechtern: Während 41 Prozent der europäischen frischverliebten Männer gerne mindestens einmal täglich Sex hätte, hegen nur 31 Prozent der Frauen diesen Wunsch.