Bei der Explosion in der mittelenglischen Stadt Leicester vom Sonntagabend sind vier Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Vier Verletzte seien noch im Krankenhaus, einer von ihnen habe schwere Verletzungen erlitten.

Die Explosion hatte sich am Sonntagabend an einer Geschäfts- und Wohnstraße in der Nähe des Stadtzentrums von Leicester ereignet. Nach Feuerwehrangaben gingen kurz nach 19.00 Uhr Ortszeit (20.00 Uhr MEZ) mehrere Notrufe wegen einer Explosion und eines Brands ein.

© REUTERS/Darren Staples

Der Feuerwehr zufolge stürzte ein zweigeschossiges Gebäude ein. Das Gebäude sei "wie ein Kartenhaus" in sich zusammengefallen, berichteten Feuerwehrleute. Die umliegenden Häuser wurden aus Sicherheitsgründen vorübergehend evakuiert. Feuerwehrleute durchsuchten in der Nacht auf Montag die Trümmer, um mögliche Hinweise auf die Ursache des Unglücks zu finden.

Kein Hinweis auf Terrorismus

Anzeichen für einen Terroranschlag gab es nicht. "Gegenwärtig gibt es keinen Hinweis darauf, dass dies mit Terrorismus zu hat", sagte ein Polizeisprecher der britischen Nachrichtenagentur PA.

© REUTERS/Darren Staples

Auf Fotos waren Flammen zu sehen, die aus einer Lücke in einer Reihe von Gebäuden in einer Einkaufsstraße schlugen. Twitternutzer berichteten, im Erdgeschoß habe sich ein kleiner polnischer Supermarkt befunden.

Die Polizei sprach von einem "schweren Vorfall" und rief die Bevölkerung auf, das betreffende Gebiet nahe der Innenstadt zu meiden. "Alle Rettungskräfte" seien derzeit im Einsatz, hieß es in einer Mitteilung der Leicestershire Police auf Twitter.

© REUTERS/Darren Staples