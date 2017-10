Das verlängerte Wochenende mit dem Nationalfeiertag führt ab Mittwochnachmittag zu erhöhter Staugefahr auf den heimischen Straßen. Viele Autofahrer werden da bereits die Städte verlassen, außerdem wird das Feiertags-Fahrverbot für Lkw in Tirol den Schwerverkehr auf Freitag verlagern, warnte das Ö3-Verkehrsservice. Am Samstag drohen Probleme an den Grenzen und zum Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden.

Spätestens ab 16.00 Uhr am Mittwoch werden in Wien, Linz, Salzburg und Graz viele Stadtausfahrten überlastet sein, betonte der Radiosender am Dienstag in einer Aussendung. Wer kann, sollte mit der Fahrt ins verlängerte Wochenende bis 20.00 Uhr warten, so der Ratschlag der Verkehrsexperten.

Am Nationalfeiertag selbst ist laut Aussendung der Wiener Polizei wegen der Leistungsschau des österreichischen Bundesheeres die Ringstraße ab der Operngasse bis zur Heßgasse von 8.00 bis 20.00 Uhr gesperrt. Am Abend kann es wegen Sondertransporten des Heeres auch in der Umgebung zu Sperren kommen. Die Wiener Linien führen außerdem von Mittwochabend bis Allerseelen am Schottenring Gleisbauarbeiten durch. Der Autoverkehr wird deshalb über die Maria-Theresien-Straße umgeleitet.

Wegen des Feiertags-Fahrverbots für Lkw werden Freitagfrüh umso mehr Schwerfahrzeuge durch Tirol unterwegs sein, besonders auf der Inntal- (A12) und Brennerautobahn (A13). Wie schon am 4. Oktober nach dem "Tag der deutschen Einheit" ist auch für diesen Freitag eine Blockabfertigung für den Schwerverkehr geplant: Sobald der Lkw-Verkehr zunimmt, wird auf der A12 bei Kufstein-Nord Richtung Innsbruck die Kolonne am rechten Fahrstreifen immer wieder angehalten, damit nicht mehr als 300 Lastwagen pro Stunde auf der A12 unterwegs sind. Pkw können links an der Kolonne vorbeifahren.

Am Samstag könnten sich durch den Reiseverkehr wieder längere Staus vor den Autobahngrenzübergängen Salzburg-Walserberg, Kufstein und kurz nach Suben jeweils Richtung Deutschland bilden. An Herbstwochenenden ist zudem der Ausflugsverkehr durch Südtirol meist stark, informierte das Ö3-Verkehrsservice. Staugefahr besteht auch auf der Brennerautobahn im Raum Bozen und Sterzing sowie im Pustertal.

Am Rettenbachgletscher in Sölden findet am Samstag ein Riesentorlauf der Damen und am Sonntag der Riesentorlauf der Herren statt. Auf der Ötztalstraße (B186) sind an beiden Renntagen während der An- und Abreise am Vor- und Nachmittag Staus zu erwarten. Wie schon in den vergangenen Tagen wird es auch am Wochenende auf den Bergstraßen zum Teil winterlich, riet das ORF-Radio zu Winterreifen und mitgeführten Schneeketten.