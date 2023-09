Verhandlungen um Aus des Amtsgeheimnisses im Finale

Die langwierigen Verhandlungen über die Abschaffung des Amtsgeheimnisses befinden sich laut Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer im Finale, in den nächsten Wochen soll der Entwurf für das neue Informationsfreiheitsgesetz an das Parlament übermittelt werden. Darin vorgesehen sei ein Grundrecht auf Information, das Amtsgeheimnis werde dadurch für Bund, Länder und alle Gemeinden - und zwar unabhängig von deren Größe - abgeschafft, betonte Maurer gegenüber der APA.

Das neue Gesetz soll dafür sorgen, dass Bund und Länder und Gemeinden Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern beantworten und ihnen Informationen erteilen müssen. Vor allem die Gemeinden machen gegen diese Pläne seit Langem mobil, sie fürchten enormen Aufwand für die Verwaltung.

In einem Entwurf von Mitte Juni, über den das Ö1-"Morgenjournal" am Mittwoch berichtet hat und der auch der APA vorliegt, wird nun eine Einschränkung des Gesetzes auf die 87 österreichischen Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern vorgeschlagen. Dadurch bliebe laut Ö1 in über 2.000 Gemeinden mit mehr als 4,7 Mio. Einwohnern das Amtsgeheimnis de facto erhalten. "Offensichtlich versuchen Länder und Gemeinden in einem letzten Aufbäumen des Amtsgeheimnisses zu verhindern", kommentierte Maurer das Papier. Der Gesetzesentwurf der Koalition sehe aber "selbstverständlich" die Abschaffung des Amtsgeheimnisses für Bund, Länder und alle Gemeinden vor.

Im Büro von Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) wollte man das Papier mit Verweis auf die noch laufenden Verhandlungen nicht inhaltlich kommentieren. Die Einführung der Informationsfreiheit sei jedenfalls ein "Paradigmenwechsel" und bei den Gesprächen mit Stakeholdern sei es den Koalitionspartnern ein großes Anliegen, Bedenken anzuhören und ernst zu nehmen. Bei der Erarbeitung eines Entwurfs befinde man sich jedenfalls in den letzten Zügen, hieß es auch dort.

Alarmiert über den Arbeitsentwurf mit den Ausnahmen für kleinere Gemeinden zeigte sich unterdessen NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Dieser sehe "derart viele Ausnahmen vor, dass ganze Dunkeldörfer drohen", warnte sie in einer Stellungnahme gegenüber der APA. Die NEOS wollen nun in der kommenden Nationalratssitzung erneut ihr seit Jahren fertig ausformuliertes "echtes Informationsfreiheitsgesetz" auf die Agenda setzen, "denn was wir brauchen ist maximale Transparenz und Offenlegung".