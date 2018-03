Wer immer mit den Wölfen heult, braucht sich nie zu fürchten. Wer nicht mitmacht, wird hingegen rasch als dummes Schaf gebrandmarkt. So ergeht es dieser Tage der Regierung, nachdem sich Kanzler Sebastian Kurz und Außenministerin Karin Kneissl geweigert hatten, es den USA, Kanada und mittlerweile 19 von 27 EU-Staaten gleichzutun und russische Diplomaten des Landes zu verweisen. Deutsche Medien meinten hämisch, die Ösis würden halt mal wieder lieber mit dem Kreml kuscheln, als nach dem Giftanschlag von Salisbury Solidarität mit den Briten zu beweisen. Der deutsche Terrorexperte Peter Neumann befürchtete gar, dass Österreich so "seine Brücken zum Westen niederbrennt". Und Außenministerin Kneissl musste sich von der BBC fragen lassen, ob das ihr Verständnis von "europäischen Werten" sei.

In der Tat hat sich die Regierung auf dünnes Eis begeben. Der Verweis auf die Neutralität hilft ihr nur bedingt, da etwa auch das neutrale Schweden den Akt gegen Russland unterstützt. Dass die nunmehrige Regierungspartei FPÖ noch vor gut einem Jahr mit Putins Staatspartei paktierte, lässt erst recht eine verheerende Optik entstehen. Denn es macht eben einen gewaltigen Unterschied, ob unser Land als Brückenbauer zum oder Handlanger des Kreml gilt. Eines bleibt bei der ganzen Debatte jedoch befremdlich: die Faktenlage. Bis heute präsentierten die Briten der Öffentlichkeit keinen Beweis für Russlands Schuld am Giftanschlag auf Ex-Doppelagent Sergei Skripal und dessen Tochter. Dass das verwendete Nervengift einst in der Sowjetunion entwickelt und in den 90er-Jahren in Usbekistan, übrigens auch im Beisein der USA, vernichtet wurde, taugt zwar als Spur. Moskaus mögliches Motiv dahinter bleibt aber fraglich. Es darf nicht verboten sein, Skepsis zu äußern und Konkreteres einzufordern. Gerade in Zeiten der Propaganda beider Seiten und stetig schlechter werdender Beziehungen zu Russland hat die Öffentlichkeit ein Recht darauf, dass alles auf den Tisch kommt. Sonst kann man nur dem britischen Außenminister Boris Johnson vertrauen. Der log beim Brexit, bis sich die Balken bogen, vergleicht Putin nun mit Hitler und beteuert, er habe Beweise, zeigt sie aber nicht.



Den einstigen deutschen EU- Kommissar Günter Verheugen, einen Sozialdemokraten, erinnert das alles an eine Urteilsverkündung nach dem Motto: "Die Tat war dem Beschuldigten nicht nachzuweisen, aber es war ihm zuzutrauen." Das reicht nicht. Denn es befeuert eine schwere internationale Krise und nützt Wladimir Putin obendrein. Das Gift, das Skripal zu töten droht, darf nicht auch unser Denken vergiften. Nur bei klaren Sinnen und gesichertem Wissen ist rationales Handeln möglich. Das gilt für Wölfe ebenso wie Schafe.

lehermayr.christoph@news.at