Erinnert sich noch jemand an die 276 Schulmädchen, die in Nigeria von der Terrororganisation Boko Haram entführt wurden? Damals, 2014, löste Michelle Obama mit "#BringBackOurGirls" eine Welle der Aufmerksamkeit aus. Heute spricht kaum noch jemand über die Zustände in dem Land und den anhaltenden Kriegszustand rund um die terroristische Gruppierung. Und dieser Krieg ist nicht der einzige, den die Welt quasi vergessen hat.

Laut dem "Konfliktbarometer", das jährlich vom Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung (HIIK) herausgegeben wird, gab es 2016 insgesamt 402 Konflikte, von denen 226 unter Gewalteinsatz ausgetragen wurden. Nicht weniger als 18 Kriege der höchsten Eskalationsstufe wurden und werden weltweit ausgefochten, hinzu kommen 20 begrenzte Kriege (das aktuelle Konfliktbarometer finden Sie hier).

Viele dieser Krisenherde finden international kaum oder nur punktuell Beachtung. Die Region des Vorderen und Mittleren Orients und Maghreb zählte 2016 die meisten Kriege. Der Irak mit dem Kampf um die IS-Hochburg Mossul und Syriens tragische Bürgerkriegssituation sind in der aktuellen Berichterstattung immerhin noch wesentlich präsenter als beispielsweise die gewaltsamen Konflikte im Jemen oder in Afghanistan. Ähnlich wenig Beachtung erfährt die von Krieg gebeutelte Region Sub-Sahara Afrika: In 8 der 48 Staaten kam es zu militärischen Auseinandersetzungen, Anschlägen und hohen Todes- und Flüchtlingszahlen. In Europa sieht das HIIK einzig den anhaltenden Kriegszustand in der Donbas-Region der Ukraine als Krieg an.

Ein Überblick über einige der weniger beachteten Konfliktherde, stellvertretend für die vielen weniger prominenten Kriegsgebiete der Welt:

1. Sudan und Südsudan

Kriegszustand: seit 2003 in der sudanesischen Region Darfur; seit 2013 im Südsudan

Hintergrund: Im seit 2011 unabhängigen Südsudan kämpfen Konfliktparteien um die politische Führung des Staates. Im Staat Sudan dreht sich der Konflikt in der Region Darfur um ethnische Auseinandersetzung zwischen Rebellenorganisationen und Regierungstruppen.

In der Krisenregion Darfur herrscht bis heute Kriegszustand: Während der Giftgasangriff in Syrien im April 2017 weltweit große Beachtung erfuhr, war es schon wesentlich leiser um mutmaßliche Giftgas-Angriffe in Darfur. Laut einem Bericht der Menschenrechtsorganisation Amnesty International soll die sudanesische Regierung im Jahr 2016 mindestens 30 Mal Chemiewaffen wie Senfgas in der Krisenregion eingesetzt haben. Dabei sollen rund 250 Menschen, darunter auch Kinder, getötet worden sein. Im Darfur-Konflikt wurden bisher rund 300.000 Menschen getötet, 2,5 Millionen sind geflüchtet.

Auch der Südsudan kommt nach mehreren Jahren Kriegszustand nicht zur Ruhe. Aktuell eskaliert die Situation gerade wieder: Seit Mitte Februar sind nach Angaben der Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" über 27.000 Menschen nach Kämpfen zwischen der Sudanesischen Volksbefreiungsarmee (SPLA) und Oppositionsgruppen in die Region um Pieri geflohen. "Sie haben mit ihren Gewehren geschossen. Sie haben Frauen und Mädchen ebenso getötet wie Männer. Sie haben Frauen vergewaltigt. Sie haben manche der Hütten niedergebrannt, das Vieh mitgenommen und die Brunnen zerstört", sagte ein Vater von fünf Kindern. Unter den Vertriebenen, die im Buschland Schutz gesucht haben, treten nun vermehrt Mangelernährung und Cholera-Verdachtsfälle auf, wie "Ärzte ohne Grenzen" warnt.

2. Somalia

Kriegszustand: seit 2007 in Teilen Somalias

Hintergrund: Die Shabaab-Terrormilliz kämpft seit 2007 gegen die Regierung Somalias.

In Somalia ist es der islamistischen Gruppierung al-Shabaab gelungen, die Kontrolle in Teilen des Landes wiederzuerlangen - trotz militärischer Unterstützung für die Regierung seitens der USA, der EU und der Afrikanischen Union. Anfang Juni 2017 sind bei einem Angriff der Terrormiliz auf einen Stützpunkt im Nordosten von Somalia 25 Menschen getötet worden.

Immer wieder kommen zahlreiche Zivilisten bei Anschlägen der Shabaab-Milliz ums Leben. Zuletzt wurden im April 2017 mindestens 20 Businsassen durch eine Landmine getötet. Die Tat wird den Extremisten zugerechnet. Die Gruppierung konnte zwar vor fünf Jahren aus der somalischen Hauptstadt Mogadischu vertrieben werden, Teile der ländlichen Regionen befinden sich aber nach wie vor unter ihrer Kontrolle.



3. Nigeria

Kriegszustand: seit 2009 Scharia-Konflikt in Nigeria

Hintergrund: Seit einigen Jahren wird in dem Land ein bewaffneter Konflikt zwischen islamistischen Gruppen wie Boko Haram und der Regierung ausgetragen. Außerdem kommt es aufgrund von Landkonflikten seit rund 5 Jahren zu tödlichen Auseinandersetzungen zwischen Landwirten und nomadisch lebenden Viehhirten, sogenannten Pastoralisten.

In Nigeria und anliegenden Staaten wie dem Niger herrscht aufgrund der terroristischen Gruppierung Boko Haram Kriegszustand. Von den 276 im Jahr 2014 entführten Schulmädchen konnten bisher nur 21 Mädchen befreit werden. Auch vor diesem medial aufsehenerregenden Ereignis hat es bereits etliche Entführungen durch die islamistische Terrormiliz gegeben. 2016 sind in Nigeria aufgrund von bewaffneten Konflikten rund 4.700 Menschen ums Leben gekommen.

4. Ostukraine

Kriegszustand: seit 2014 in den ostukrainischen Regionen Donezk und Luhansk

Hintergrund: Im Februar 2014 ist der Konflikt in der Ostukraine zwischen ukrainischen Truppen und von Russland unterstützten Truppen eskaliert. Prorussische Gruppen kämpfen für die Abspaltung der Regionen Donezk und Luhansk von der Ukraine.

Auch um den Konfliktherd Ostukraine ist es mittlerweile ruhig geworden. Wie sieht es dort zurzeit aus? Derzeit sind im Rahmen der OSZE-Mission mehr als 650 Beobachter im Kriegsgebiet unterwegs, darunter 14 Österreicher. Laut ihnen ist die Situation weiterhin unberechenbar. An manchen Tagen wurden einige hundert Waffenstillstandsverletzungen gezählt. Über 250 Zivilisten sollen im Zuge von bewaffneten Auseinandersetzungen seit Anfang 2017 verletzt oder ums Leben gekommen sein. Seit 2014 existiert die OSZE-Mission nun schon, wobei es am 23. April 2017 zum ersten Todesfall gekommen ist: Ein OSZE-Patrouillen-Mitglied aus den USA wurde getötet, als sein Fahrzeug auf eine Mine fuhr.

5. Afghanistan

Kriegszustand: seit 2014 verschärfte sich Krieg mit den Taliban

Hintergrund: Immer wieder kommt es zu Kämpfen zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban.

Der Kampf gegen die Taliban und weitere islamistische Gruppen in Afghanistan forderte 2016 mindestens 11.400 zivile Todesopfer, wobei ein Großteil der Opfer durch militärische Angriffe, Selbstmordanschläge und Sprengfallen getötet wurde. Laut UNO sind seit Anfang 2017 über 90.000 Menschen vor Gefechten aus ihren Heimatorten Gefechten geflohen. Von Jänner bis April seien heuer knapp 1.000 Kinder in Afghanistan in Folge des Krieges getötet oder verletzt worden.

6. Jemen

Kriegszustand: Militärintervention im Jemen seit 2015

Hintergrund: Die schiitische Houthis rebellierten 2015 gegen die sunnitische Regierung unter Präsident Abed Rabbo Mansur Hadi. Im März 2015 startete eine von Saudi-Arabien angeführte Koalition Luftangriffe auf die Houthis.

Im Jemen führten Luftangriffe der saudi-arabischen Militärkoalition zu weiteren hohen Todeszahlen, wie das HIIK berichtet. Immer wieder sind auch Zivilisten unter den Opfern. Seit Beginn des Bürgerkrieges sind laut offiziellen Angaben mindestens 10.000 Menschen getötet worden und knapp 19 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Laut UNO sind rund zwei Millionen Menschen akut unterernährt und vom Hungertod bedroht.

7. Pakistan

Kriegszustand: seit 2007

Hintergrund: In Pakistan herrscht weiterhin Kriegszustand zwischen der Armee Pakistans und Islamisten wie den Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP).

In Pakistan jährte sich der Krieg zwischen verschiedenen islamistischen Gruppen und der Regierung zum zehnten Mal. Zudem haben sich die Spannungen zwischen Indien und Pakistan erneut verschärft. Bei gewaltsamen Auseinandersetzungen an der indisch-pakistanischen Grenzlinie in Kaschmir sind 83 Menschen gestorben. Pakistanische Behörden haben vor dem steigenden Einfluss der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) auf islamistiche Gruppierungen in Pakistan gewarnt. Der IS hat unterdessen einige der Anschläge in dem Land für sich reklamiert. 2016 sind fast 2.000 Menschen bei bewaffneten Konflikten getötet worden.