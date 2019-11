Alle Zeichen auf weiß. Die Skisaison Hochzillertal-Kaltenbach kann starten.

THEMEN:

Die Pisten und Hänge in Hochzillertal-Kaltenbach sind weiß! Mit dem Naturschnee der vergangenen Tage steht einem verfrühten Start in die neue Wintersaison 2019/2020 nichts mehr im Wege. Am Samstag, 23. November, und Sonntag, 24. November, geht Hochzillertal-Kaltenbach in den Wochenend-Betrieb. Ab 30. November ist durchgehender Skibetrieb.

Auch interessant: Skifahren: Die 10 wichtigsten Pistenregeln

„Aufgrund der Nachfrage vieler Wintersportler und dem stetigen Schneefall haben wir uns entschieden, bereits am Wochenende erstmals die Pisten in dieser Saison zu öffnen“, so Martha Schultz, Mitinhaberin der Schultz Gruppe. „Wir haben bereits jetzt zum Saisonstart perfekte Pistenverhältnisse und freuen uns, wenn das auch so bleibt“, so Schultz weiter.

Geöffnete Lifte am 23. & 24.11.2019:

1 x Seilbahn

1 x 6er Sesselbahn Sonnenjet

2 x 4er Sessellbahnen Top Jet und Wedelexpress

Geöffnete Restaurants & Hütten am 23. & 24.11.2019:

Marendalm

Wedelhütte

Mehr unter www.hochzillertal.com

Jetzt 1 Monat News gratis lesen!* *Test endet automatisch. Mehr dazu ▶