Verdächtiger nach Lokal-Bränden auf Donauinsel festgenommen

Nach dem Feuer in einem Lokal in der "Sunken City" auf der Wiener Donauinsel am Freitag vergangener Woche ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung gegen einen 46-jährigen Österreicher. Videos und Bilder aus Überwachungskameras brachten die Kriminalisten auf seine Spur. Ermittler des Landeskriminalamts nahmen den Mann am Mittwoch gegen 9.00 Uhr in der Nähe des Kagraner Platzes in der Donaustadt fest. Der Mann sei geständig, sein Motiv jedoch unklar.

Der Österreicher habe sich zum Motiv noch nicht geäußert, sagte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Wien zur APA. Bei ihm soll es sich laut Polizei um einen Serientäter handeln. Die Ermittler verdächtigen den Mann auch, mehrere Brände in den Jahren 2022 und 2023 bei Lokalen auf der Donauinsel gelegt zu haben.