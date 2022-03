Verdacht auf Mord und Selbstmord in Wien-Hietzing

In einer Wohnung in Wien-Hietzing ist am Dienstag ein Ehepaar tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von Mord und Selbstmord aus, wie Polizeisprecher Markus Dittrich der APA am Mittwoch sagte. Erhebungen am Tatort ließen die Ermittler des Landeskriminalamts zum vorläufigen Entschluss kommen, dass der 68-jährige Mann seine 48-jährige Frau mit einem Messer getötet und dann sich selbst umgebracht hat. Das vermutete Motiv sollen psychische Probleme des Mannes gewesen sein.

Die Einsatzkräfte wurden von Bekannten und Arbeitskollegen des Paares verständigt und begaben sich am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr zu der Wohnung in Hietzing. Da ein Unfall nicht ausgeschlossen werden konnte, sei die Wohnungstür von der Berufsfeuerwehr Wien geöffnet worden.

"Das als recht zuverlässig geltende Paar ist nicht zu Terminen und zur Arbeit erschienen. Dann hat man rasch die Wohnungstür geöffnet und die beiden leblosen Körper in der Wohnung gefunden", sagte Dittrich. Die Berufsrettung Wien sei rasch an Ort und Stelle gewesen, habe jedoch nicht mehr helfen können. Der Notarzt konnte laut Aussendung nur noch den Tod feststellen.

Im heurigen Jahr gab es österreichweit laut APA-Zählung bereits zwei vollendete mutmaßliche Femizide, begangen durch (Ex-)Partner. Sollte sich der Verdacht durch die Ermittlungen in Hietzing bestätigten, wäre dies der dritte. Weiters wurden heuer fünf Frauen getötet, eine von ihrem Sohn, eine von einer anderen Frau, zwei durch Personen ohne Nahverhältnis; außerdem ein sechsjähriges Mädchen durch seinen Vater, der anschließend Selbstmord beging.