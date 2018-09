Konsequenzen gab es für Ex-ÖVP-Politiker Efgani Dönmez, der letztes Wochenende mit einem sexistischen Tweet für Empörung sorgte. Die Partei warf den einstigen grünen Politiker aus ihrem Klub. Eine wohl vorbildhafte und rasche Reaktion. Doch wie oft wird von Parteien wirklich so konsequent reagiert?

Am Wochenende war auf Efgani Dönmezs Twitter-Profil zu lesen: "Schau dir mal ihre Knie an, vielleicht findest du da eine Antwort." Das war die Antwort auf die Frage eines Twitter-Nutzers, wie die Berliner Staatssekretärin Chebli zu ihrem Amt gekommen sei.

Sofort wurden Sexismus-Vorwürfe laut, Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß sprach von einer massiven Entgleisung ihres Parteikollegen. Dönmez versuchte noch zurückzurudern und schrieb später von einem "Moment der Schwäche". Doch dieser wurde ihm von der ÖVP nicht mehr verziehen und gestern folge dann der Ausschluss aus dem Parlamentsklub.

Eine Reaktion, die von allen Seiten als positiv und konsequent eingestuft wurde. Doch Dönmez ist kein Einzelfall. Immer wieder vergreifen sich Politiker aller Couleurs auf sozialen Medien im Ton oder leisten sich wahre verbale Entgleisungen. Doch Konsequenzen wie bei Dönmez sind eher noch in der Unterzahl. Im Folgenden eine Übersicht:

ÖVP: Der Fall Claudia Schmidt

Erst im August fiel ÖVP-EU-Abgeordnete Claudia Schmidt wegen rassistischen Aussagen auf Facebook auf. Sie schrieb mit Blick auf das Thema Migration: "Wenn wir aber unsere Gesellschaft so wie sie ist bewahren wollen, dann können wir keine Einwanderung aus Afrika zulassen. Es ist kindlich naiv zu glauben, dass ausgerechnet diejenigen Menschen, deren Kulturen nichts anderes produzieren als Leid, Verfolgung, Unterdrückung und Perspektivenlosigkeit einen positiven Beitrag für Europa leisten können. Afrikaner wollen nicht wie wir Europäer denken und arbeiten, aber gerne wie wir Europäer leben." Der "massenweise Import von Stammeskulturen und Clandenken" sei "ein sicherer Weg für eine Veränderung zum Schlechteren" in Europa.

Die "Gewaltbereitschaft und das hohe Aggressionspotential dieser Kulturen" sei bekannt, fügte Schmidt hinzu. "Weder die afrikanische noch die moslemische Kultur sind kompatibel mit unserer Kultur."

Die Konsequenzen , die die Partei nun im Falle Dönmez zog, wurden bei Schmidt jedoch noch eher locker gehandhabt. Nach massiven Protesten von der SPÖ und den NEOS forderte die ÖVP in einer knappen Aussendung einen Widerruf und eine Entschuldigung wegen „nicht zu akzeptierender Vorurtiele“ – ansonsten drohen Konsequenzen. Schmidt löste das Posting und entschuldige sich "für die unpassende und falsche Wortwahl". Es sei nicht ihre Absicht, jemanden zu verletzten oder gar rassistisch zu beleidigen, schrieb die EU-Abgeordnete.

FPÖ: Der Fall Bruno Weber

Homophob und rassistisch zugleich war das Posting, dass sich der Amstettner FPÖ-Stadtrat Bruno Weber vor kurzem leiste. Ein Werbesujet der ÖBB mit zwei Männern und einem Baby kommentierte er mit den Worten: "(...) Das ist doch nicht normal! 2 vermeintliche Schwuchteln m Baby und davon noch ein Neger. Mir graust...".

Der Aufschrei ließ nicht lange auf sich warten, auch Rücktrittsforderungen wurden umgehend von verschiedenen Seiten laut. Doch zunächst gab es von Niederösterreichs FPÖ-Chef Walter Rosenkranz nur einen „schriftlichen Verweis“, also eine Ermahnung und ein „klärendes Gespräch“ mit FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker sowie eine „Klarstellung“ Webers auf Facebook: Seine Reaktion sei "unangebracht und aufgrund der verwendeten Begriffe inakzeptabel" gewesen, erklärte der Stadtrat. Gleichzeitig betonte er aber, dass ihm "als konservativer Mensch und Familienvater" das "traditionelle Familienbild einfach wichtig" sei. "Für die von mir gewählte Formulierung dazu entschuldige ich mich in aller Form." Er habe einen Fehler gemacht und spende als Wiedergutmachung 1.500 Euro an den gemeinnützigen Verein "Licht für Kinder", kündigte Weber an. Auf den rassistischen Aspekt seiner Äußerung ging er jedoch nicht näher ein.

Wirkliche Konsequenzen gab es zwar nicht von Seiten der FPÖ, dafür aber von Webers Arbeitgeber, einem großen international tätigen Industriebetrieb, der den Politiker dienstfrei stellte."Man will mich gerichtlich kündigen. Und das nach fast 30 Dienstjahren", so Weber. Außerdem soll der FPÖ-Funktionär vom oberösterreichischen Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) befragt werden. Eine Tagsatzung beim Arbeitsgericht soll indes über die Rechtmäßigkeit der Dienstfreistellung urteilen.

FPÖ: Der "Kongoaffen"-Fall

Im Juli bezeichnete ein stellvertretender FPÖ-Ortsparteichef einer Pinzgauer Gemeinde das französische Fußball-Nationalteam nach dessen WM-Sieg auf Facebook als „Kongoaffen“. "Diese Kongoaffen sollte man einfach ignorieren! Das sind einfach keine Weltmeister“, so der Post im Wortlaut. Der Politiker war auch schon davor mit einem Posting aufgefallen, in dem er seinen Ärger über die EU kund tat und Andersdenkenden mit den Worten drohte: "....wenn mich wer über die EU belehren will soll er das bei mir Zuhause machen unter 4 Augen. Ich betonier dieser schlauen Person die Fresse!" Nach einer Zurechtweisung versprach er damals Besserung. Nach der „Kongoaffen“-Aussage musste er jedoch – auf Anraten der Landespartei – zurücktreten .

FPÖ: Nazi-Modellflugzeug

Ein Beamter des Innenministeriums und FPÖ-Mitglied verbreitete auf seinem YouTube-Kanal Videos von einem Modellflugzeug, das mit einem Hakenkreuz bedruckt ist. Nach Medienberichten entfernte er dies wieder. Ein Rechtsextremismusexperte hat jedoch Anzeige nach dem Verbots- und Abzeichengesetz erstattet, nun droht ihm ein Gerichtsverfahren.

FPÖ: Ortsgruppe Oggau

Im Mai wurde von der FPÖ-Ortsgruppe Oggau im Burgenland ein Bild von einem deutschen Bodybuilder, der für den Dreh einer Netflix-Serie darauf einem Polizisten eines Sondereinsatzkommandos gegenübersteht geteilt. Dazu waren die Worte zu lesen: „Die Zukunft Deutschlands an genau einem Bild erklärt.“ Konsequenz? Keine.

FPÖ: Der Fall Tschürtz-Mitarbeiter

Ebenfalls ein FPÖ-Mitarbeiter, ein Mitarbeiter des burgenländischen Landeshauptmann-Stellvertreters Johann Tschürtz postete ein Video auf Instagram, in dem mehrere Läufer des Vienna City Marathons mit dunkler Haut zu sehen sind. Dazu schrieb er: „Habens heute Ausgang?“ versehen mit einem lachenden Smiley.

Die Konsequenz? Wiederum eine Ermahnung. Es tue ihm leid, "dass das passiert ist", sagte Tschürtz. Er habe seinen Mitarbeiter abgemahnt und ihm mitgeteilt, „solche Dinge auf jeden Fall zu unterlassen." Bei Wiederholung gäbe es Konsequenzen. Da das Posting "kein strafrechtlicher Tatbestand" sei, sei es bei der Ermahnung geblieben.

FPÖ: Der Fall Evelyn Achhorner

Mireille Ngosso wurde im April stellvertretende SPÖ-Bezirksvorsteherin der Inneren Stadt Wiens. Die Afroösterreicherin freute sich und sah ihre Wahl als „Signal für die Weltoffenheit dieser Stadt und vor allem auch der SPÖ Innere Stadt.“ Herablassend kommentierte die tiroler FPÖ-Landtagsabgeordnete und Frauenbeauftragte Evelyn Achhorner via Facebook: „Frau oder Mann?“ Konsequenz gab es für sie keine.

FPÖ: Der Fall Wolfgang Preiszler

Wolfgang Preiszler leitete die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS), die die BVT-Hausdurchsuchungen durchführte. Gleichzeitig ist er auch blauer Gewerkschafter und FPÖ-Gemeinderat im niederösterreichischen Guntramsdorf. Preiszler teilte und likte vor allem im Jahr 2016 auf seiner Facebook-Seite rassistische Karikaturen, Inhalte rechtsextremer Quellen sowie Postings prominenter Staatsverweigerer, wie 2018 aufgedeckt wurde. Außerdem drückte er unter anderem bei User-Kommentaren, in denen Flüchtlinge als Invasoren bezeichnet werden, auf "Gefällt mir". Normalerweise rät die Polizei von privaten Fahndungsaufrufen ab - Preiszler wiederum teilte einen solchen mit ausgeschriebenem Kopfgeld.

Die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet und prüfte die Vorwürfe, sah jedoch von einem Verfahren ab, da ein Teil der geprüften Inhalte nicht tatbestandsgemäß gewesen sei und der andere Teil bereits verjährt war.

Während andere Parteien dennoch Konsequenzen von der FPÖ forderten, verteidigte FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache den umstrittenen Leiter der EGS: Laut seinem Kenntnisstand habe dieser „nichts Unredliches getan“. Die gelikten Bilder seien zu klären, das werde eine Dienstaufsicht machen.

FPÖ: Nazi-Lied gelikt

Anfang des Jahres likte ein FPÖ-Gemeinderat aus Orth an der Donau ein Nazi-Lied der Neonazi-Band Division Germania auf Facebook. Er wurde wegen „Gefahr im Verzug“ aus der Partei ausgeschlossen .

FPÖ: Der Fall Christian Höbart und Mitarbeiter

Ein Mitarbeiter des FPÖ-Abgeordneten Christian Höbart soll Anfang 2017 einen Holocaustleugner gelobt und homophobe wie rassistische Hasspostings verfasst haben. Höbart trennte sich daraufhin von dem Mitarbeiter , auch wenn er sich nicht ganz sicher über die Urheberschaft sei. Auch Höbart selbst beschimpfte vor Jahren selbst via Facebook Asylwerber als „Erd- und Höhlenmenschen“ oder bezeichnete die gefährlichen Boots-Überfahrten der Flüchtlinge als „lustige Seefahrten“. Er ist immer noch Abgeordneter.

FPÖ: Der Fall Kleppich

Jürgen-Michael Kleppich, FPÖ-Bezirksrat in Wien-Leopoldstadt und Mitglied der deutschnationalen Mittelschulverbindung Vandalia, sowie Attache an der österreichischen Botschaft in Israel postete kurz nach seinem Dienstantritt im Jänner 2018 ein Bild von sich in einem T-Shirt aus dem Identitären-Shop. Laut "Falter" hatte Kleppich einige Monate zuvor schon ein Bild seines Großvaters in Nazi-Uniform mit Hakenkreuz gepostet und als Ende Jänner der niederösterreichische FPÖ-Politiker Udo Landbauer wegen der Nazi-Liederbuchaffäre zurücktrat (und inzwischen wieder sein Comeback vobereitet), kommentierte Kleppich das auf Facebook mit: "Das hast Du nicht verdient, Udo Landbauer." Damals war Kleppich bereits offizieller Vertreter Österreichs in Israel. Auf dem T-Shirt Kleppichs findet sich laut der Wochenzeitung eine Abkürzung des Spruchs "Ehre Freiheit Vaterland". Außenministerin Kneissl gab an, die Umstände klären zu wollen und die "in den Medien erhobenen Vorwürfe einer rechtlichen Prüfung zu unterziehen.“ Konsequenz? Kleppich ist nach wie vor Bezirksrat der FPÖ.

SPÖ: Der Fall Götz Schrage

Mit Sexismus-Vorwürfen sah sich der Wiener SPÖ-Bezirksrat Götz Schrage im Mai 2017 konfrontiert. Er zog auf Facebook Vergleiche zwischen der damals neuen ÖVP-Generalsekretärin Elisabeth Köstinger und "jungen Damen der ÖVP Inneren Stadt aus den frühen 80er Jahren, die mit mir schliefen". Die rote Bezirkspartei forderte daraufhin seinen Rücktritt. Schrage löschte das Posting später wieder und formulierte eine "kurze Entschuldigung, in der er von einem "Scherz" sprach: "Es war so überhaupt nicht meine Intention, jemand zu beleidigen, oder gar mit sexistischen Scherzen zu kränken. Die Reaktionen haben mir gezeigt, dass mein Posting anders ankommt, als ich es wollte. Dafür möchte ich mich wirklich in aller Form entschuldigen." Die Rücktrittsforderungen blieben aber auch danach bestehen, dennoch durfte Schrage sein Mandat im Bezirksparlament von Neubau behalten und blieb Parteimitglied. In einem Gespräch wurde er verwarnt, bekam aber eine "zweite Chance", weil er sich "einsichtig" zeigte und anbot, als Fotograf ein Frauenprojekt zu unterstützen.