Österreich erkennt Guaidó als Interimspräsidenten Venezuelas an. Auch Großbritannien und Spanien schließen sich an.

Die Bundesregierung erkennt Juan Guaido als Interimspräsidenten Venezuelas an. "Das #Maduro Regime hat sich bis jetzt geweigert, freien und fairen Präsidentschaftswahlen zuzustimmen", twitterte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Montag. "Daher betrachten wir von nun an Präsident @jguaido als legitimen Übergangspräsidenten in Einklang mit der venezolanischen Verfassung."

Guaidó habe "unsere volle Unterstützung bei seinen Bemühungen zur Wiederherstellung der Demokratie in #Venezuela, das schon viel zu lange unter sozialistischer Misswirtschaft und einem fehlenden Rechtsstaat leidet", sicherte Kurz zu. Der oppositionelle Parlamentspräsident hatte sich vor fast zwei Wochen selbst zum Staatsoberhaupt ernannt und damit den amtierenden Präsidenten Nicolás Maduro herausgefordert.



Maduro hat nun ein Ultimatum von acht EU-Mitgliedsländern verstreichen lassen, die ihn aufgefordert hatten, bis zum Wochenende eine faire und freie Neuwahl des Präsidenten anzusetzen, ansonsten würden die EU-Staaten seinen Gegenspieler Guaidó als Interimspräsidenten anerkennen. Österreich, Spanien und London haben diese Maßnahme nun umgesetzt. Auch Detuschland und Frankreich erkennen Guaidó als "amtierenden Präsidenten" an.

» Wir hoffen, dass dieser Prozess sich möglichst kurz und natürlich friedlich gestaltet «

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den venezolanischen Parlamentspräsidenten Juan Guaidó einen Tag nach Ablauf einer Frist zur Ausrufung freier Wahlen in dem Land als legitimen Interimspräsidenten anerkannt. Dies erklärte Merkel am Montag nach einem Gespräch mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe in Tokio.

"Bis gestern ist keine Wahl für eine Präsidentschaft ausgerufen worden. Deshalb ist jetzt Guaidó die Person, mit der wir darüber reden und von der wir erwarten, dass sie einen Wahlprozess möglichst schnell initiiert", sagte die Kanzlerin. Und für diese Aufgabe sei Guaidó "der legitime Interimspräsident aus deutscher Sicht und aus Sicht vieler europäischer Partner", sagte Merkel. Sie ergänzte: "Wir hoffen, dass dieser Prozess sich möglichst kurz und natürlich friedlich gestaltet."

Guaidó ruft Europa zu Geschlossenheit auf



Venezuelas selbst ernannter Staatschef Juan Guaidó hat Europa zu Geschlossenheit aufgerufen. Gegenüber der italienischen Tageszeitung "Corriere della Sera" (Montagsausgabe) schloss der Parlamentspräsident aus, dass im Dialog mit dem amtierenden Präsidenten Nicolás Maduro eine Lösung für die Krise erzielt werden könne.



Wenn die europäischen Regierungen dazu beitragen wollten, die Gewalt, Kriminalität, Repression und Verletzung der Menschenrechte in dem südamerikanischen Land zu stoppen, "müssen sie sich en bloc bewegen, damit die Kräfte, die Maduro noch unterstützen, das ganze Gewicht des diplomatischen und politischen Drucks aus Europa spüren", sagte Guaidó.



Guaidó ruft Italien zu seiner Anerkennung auf

Während die österreichische Bundesregierung und mehrere andere EU-Staaten Juan Guaidó als Interimspräsidenten Venezuelas anerkannt haben, hat Italien diesen Schritt bisher nicht gesetzt. Im Interview mit der Mailänder Tageszeitung "Il Giornale" (Montagsausgabe) appellierte Guaidó an die Regierung in Rom, ihn sofort anzuerkennen, wie es bereits viele andere EU-Länder getan hätten.

"Bei uns gibt es viele Italo-Venezolaner mit italienischem Pass, oder die das Recht haben, diesen zu erhalten", erklärte Guaidó. Rom sollte dies berücksichtigen und sich ihnen gegenüber verantwortungsbewusst zeigen, forderte er. "Die Regierung sollte uns unterstützen, weil wir Freiheit und Demokratie verteidigen", so der oppositionelle Parlamentspräsident, der sich vor fast zwei Wochen selbst zum Staatsoberhaupt ernannt und damit den amtierenden Präsidenten Nicolás Maduro herausgefordert hatte.

Zuvor hatte EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani kritisiert, dass sich die EU-Mandatare der Fünf-Sterne-Bewegung, der Lega und viele aus den Reihen des PD bei der Abstimmung enthalten haben, bei der das EU-Parlament vergangene Woche mit großer Mehrheit Oppositionsführer Guaidó als rechtmäßigen Interimspräsidenten Venezuelas anerkannte. "Damit haben sie eine Gelegenheit verpasst, sich klar gegen die Diktatur von Nicolás Maduro auszusprechen", kritisierte Tajani.



In Sachen Venezuela ist es zwischen den Koalitionspartnern Lega und Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) zu Differenzen gekommen. Der M5S-Spitzenpolitiker Alessandro Di Battista sprach sich gegen eine Anerkennung von Guaidó aus und warnte davor, dass Venezuela zum "Libyen Südamerikas" werden könnte. Es gehe nicht darum, Maduro zu verteidigen, sondern eine weitere Eskalation der bereits Jahre andauernden Gewalt im Land zu vermeiden.

Di Battistas Worte lösten Ärger in der verbündeten Lega aus. Der rechtsgerichtete Vizepremier und Lega-Chef Matteo Salvini sagte, Maduro unterdrücke sein Volk durch Gewalt und Hunger. Zudem litten zahlreiche in Venezuela lebende Italiener unter dessen Regime. Oppositionskräfte forderten M5S-Vorsitzenden Luigi Di Maio auf, die Position seiner Bewegung bezüglich der Krise Venezuelas zu klären.