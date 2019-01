Venezuela-Krise - Organisation: 13 Tote bei Unruhen

Bei den Unruhen und Protesten gegen Staatschef Nicolas Maduro sind in Venezuela binnen zwei Tagen 13 Menschen ums Leben gekommen. Die meisten Menschen seien durch Schusswaffen getötet worden, sagte der Leiter der Nichtregierungsorganisation Beobachtungsstelle für soziale Konflikte (OVCS), Marco Ponce, am Mittwoch.

Die Todesfälle hätten sich in der Hauptstadt Caracas und in mehreren Bundesstaaten des Landes zugetragen. Der Präsident des von der Opposition kontrollierten Parlaments, Juan Guaido, hatte sich am Mittwoch nach den Massenprotesten zum Übergangspräsidenten erklärt. Er hat die Unterstützung der USA, Kanadas und zahlreicher lateinamerikanischer Staaten. Auch die EU stellte sich hinter die Opposition. Maduro kann aber offenbar noch auf den mächtigen Sicherheitsapparat, insbesondere das Militär, zählen.