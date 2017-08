Venezuela - Oppositions-Bürgermeister in Caracas festgenommen

In Venezuela hat das oberste Gericht des Landes die Festnahme eines zur Opposition gehörenden Bürgermeisters angeordnet. Das Gericht gab die Entscheidung zur Festnahme von Ramon Muchacho, dem Bürgermeister des Bezirks Chacao in der Hauptstadt Caracas, am Dienstag bekannt. In dem Bezirk war es zu Massenprotesten gegen Präsident Nicolas Maduro gekommen.

Die Vereinten Nationen verurteilten noch kurz vor der Anordnung des Gerichts willkürliche Verhaftungen und exzessive Gewalt gegen Regierungsgegner in Venezuela.

Das wirtschaftlich schwer angeschlagene Land wird seit vier Monaten von politischen Unruhen erschüttert. Die Opposition wirft Maduro vor, das Land zur Diktatur umbauen zu wollen.