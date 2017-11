Eine ganz besonders cremige Speise mit Linsen und etwas Weißweinessig. Klingt gut? Ist es auch! Wer dieses Rezept gerne einmal ausprobiere möchte, sollte sich das Schritt für Schritt Video ansehen.

Zutaten:

Für 2 Portionen

1 Zwiebel

200 g Champignons

3 El heißes Olivenöl

Salz, Pfeffer

100 ml Gemüsesuppe

200 ml Schlagobers

200 g Nudeln, (z. B. Linguine)

1 Dose Linsen, (385 g Füllmenge)

Salz, Pfeffer

2 Tl Weißweinessig

1 Prise Zucker

3 El gehackte Petersilie

Zubereitung:

1. Reichlich Wasser in einem Topf zum Kochen bringen. 1 Zwiebel fein würfeln. 200 g Champignons in dünne Scheiben schneiden. Beides in 3 El heißem Olivenöl anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen. 100 ml Gemüsesuppe und 200 ml Schlagobers zugießen, offen 5 Min. bei mittlerer bis starker Hitze einkochen lassen.

2. Nudelwasser salzen, 200 g Nudeln (z. B. Linguine) zugeben und nach Packungsanweisung garen. 1 Dose Linsen (385 g Füllmenge) abgießen, Linsen kalt abspülen, abtropfen lassen, zu den Champignons geben und aufkochen. Mit Salz, Pfeffer, 1-2 Tl Weißweinessig und 1 Prise Zucker würzen. Nudeln abgießen, dabei 100 ml Kochwasser auffangen. Nudeln unter die Sauce mischen, evtl. etwas Nudelwasser zugeben, mit 3 El gehackter Petersilie bestreut servieren.

