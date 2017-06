Der Burger ist ein Klassiker unter den Fleischliebhabern. Hier eine tolle, fleischlose Variante mit Halluomi.

Zutaten:

1 Zweig/e Rosmarin

1 kleine Zwiebel(n), rot

1 Zehe/n Knoblauch

1 Pck. Käse, (Halloumi)

2EL Olivenöl

1 Glas Paprikaschote(n), geröstet

1 Handvoll Rucola

2 Weckerl, (Hamburger-)

etwas Kräuterbutter



Zubereitung:

1. Den Rosmarin waschen, trocken schütteln und grob hacken. Die roten Zwiebeln schälen und in dünne Spalten schneiden. Den Knoblauch schälen und in kleine Stücke schneiden. Den Käse, die Kräuter, den Knoblauch, das Olivenöl und die Zwiebeln in eine Schüssel geben. Mit einem Tuch bedecken und ca. 2 Stunden ziehen lassen, besser noch über Nacht.

2. Die gerösteten Paprikastücke trocken tupfen. Den Rucola putzen, waschen und trocken schütteln. Die Brötchen halbieren. Die Schnittflächen mit etwas Kräuterbutter bestreichen.

3. Eine beschichtete Pfanne erhitzen. Den Käse aus der Marinade nehmen und in der heißen Pfanne von beiden Seiten 2–3 Minuten scharf anbraten. Kurz vor Ende der Garzeit die Marinade mit Zwiebeln und Kräutern in die Pfanne geben und kurz mitbraten. Den Halloumi aus der Pfanne nehmen.

4. Die unteren Hälften der Weckerl zuerst mit Paprika belegen, dann den Käse draufgeben. Rucola und Zwiebelspalten darauf verteilen und mit dem Weckerldeckel abschließen.

Dazu schmecken Pommes Frites.



