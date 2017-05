Hört sich lecker an? Ist es auch! Wer Lust bekommen hat diese Speise einmal auszuprobieren, sollte sich das Schritt für Schritt Video ansehen.

THEMEN:

Zutaten:

1 kleine Zwiebel(n), fein gehackt

100 g Champignons, in Scheiben geschnitten

100 g Karotte(n), grob geraspelt

100 g Zucchini, grob geraspelt

Salz und Pfeffer

3 Eigelb

200 ml Milch

1 Zehe/n Knoblauch, fein gehackt

1EL Parmesan, frisch gerieben

150 g Mehl

3 Eiweiß

etwas Öl, zum Braten



Für den Dip:

125 ml Sauerrahm

125 ml Joghurt

2 Zehe/n Knoblauch, fein gehackt

1 EL Dill, fein gehackt

etwas Salz



Zubereitung:

1. Die fein gehackte Zwiebel in etwas Öl anbraten. Champignons, Karotten und Zucchini dazugeben, mit etwas Salz und Pfeffer würzen und etwa 5 Minuten dünsten lassen. In ein Sieb geben und gut abtropfen lassen.



2. Eigelb mit Milch, Knoblauch, Parmesan und einem gestrichenen Teelöffel Salz versprudeln. Das Mehl dazugeben und gut unterrühren. Das Eiweiß steif schlagen und zusammen mit dem Gemüse vorsichtig unterheben.

3. Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen. Teig eingießen und auf dem Herd bei mittlerer Hitze goldgelb anbacken. Mit einem Pfannenwender in 4 Teile teilen. Die Teile wenden und auf der anderen Seite ebenfalls goldgelb backen. Danach in mundgerechte Stücke zerteilen.

4. Für den Knoblauchdip Sauerrahm, Joghurt, Knoblauch und Dill gut miteinander verrühren und mit etwas Salz abschmecken.

Den Gemüseschmarren mit dem Knoblauchdip und Salat servieren.



© G+J Digital Products

Mehr tolle Rezepte: www.chefkoch.de