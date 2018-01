Sie suchen nach einem köstlichen vegetarischen Rezept? Dann ist dieses genau das Richtige! Sehen Sie sich jetzt das Schritt für Schritt Video an.

THEMEN:

Zutaten:

Für 2 Portionen

1 Bund Petersilie

1 Bund Dill

1 Bio-Zitrone

350 g Philadelphia

100 g Semmelbrösel

Salz, Pfeffer

1 Msp. Cayennepfeffer

2 Eier , (Kl. M)

100 g Mehl

5 El neutrales Öl

Zubereitung:

1. Petersilienblätter und Dillspitzen abzupfen, fein hacken. Zitronenschale fein abreiben, 2 El Zitronensaft auspressen. Philadelphia in einer Schüssel mit 35 g Semmelbröseln, Kräutern, Zitronenschale und -saft mischen. Mit Salz, Pfeffer und Cayennepfeffer würzen.

2. Eier in einem tiefen Teller verquirlen. Mehl und restliche Semmelbrösel ebenfalls in je einen tiefen Teller geben. Aus der Frischkäsemasse mit leicht bemehlten Händen 6-8 Taler formen. Taler erst im Mehl wenden, dann durch das Ei ziehen und in Semmelbröseln panieren.

3. Öl in einer Pfanne erhitzen. Die Taler darin bei mittlerer Hitze auf jeder Seite goldbraun knusprig braten. Auf Küchenpapier abtropfen lassen und lauwarm servieren.

Trick für perfekt geformte Taler: Philadelphiamasse erst zwischen den Handflächen zu Kugeln formen und diese dann nur leicht flach drücken.

© G+J Digital Products

Mehr tolle Rezepte: www.chefkoch.de