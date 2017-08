Sie suchen nach dem perfekten Rezept für heute oder morgen? Dann sind Sie hier genau richtig! Viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit!

Zutaten:

20 Cannelloni

800 g Spinat, tiefgekühlt

1 große Zwiebel(n)

2 Knoblauchzehe(n)

250 g Schlagobers oder Cremefine

400 g Tomate(n) a.d. Dose, Stückchen

300 g Philadelphia

200 g Käse, geraspelt (z. B. Gouda)

Öl, zum Anbraten

Salz und Pfeffer

Muskat

Zucker

Zubereitung:

1. Tiefgekühlten Spinat auftauen und aufkochen.

2. In der Zwischenzeit die Zwiebel und den Knoblauch in kleine Würfel schneiden, anschließend in etwas Öl anbraten. Mit den Tomaten aus der Dose ablöschen, Schlagobers (bzw.Cremefine) zugeben und ein paar Minuten leicht köcheln lassen. Die Soße mit Pfeffer, Salz und Zucker abschmecken.

3. Den Philadelphia in den aufgekochten Spinat geben und mit Salz, Peffer und Muskat würzen. Die Spinat-Philadelphiamasse in einen Spritzbeutel (oder in einen Gefrierbeutel mit Loch an der Ecke) füllen und in die Cannelloni spritzen. Die Cannelloni in 5 Portions-Auflaufförmchen oder in eine große Auflaufform füllen und mit der Tomaten-Schlagoberssoße übergießen, dann mit dem Käse bestreuen.

4. Alles bei 180 °C (Umluft, vorgeheizt) ca. 15 Minuten backen, dann mit Alufolie abdecken, damit der Käse nicht zu braun wird. Nochmal für 15 Minuten weiterbacken.

Dazu schmeckt ein leckerer Salat.

