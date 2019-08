Diese Spieße eigen sich perfekt für eine gemütliche Grillerei im hauseigenen Garten. Wir zeigen Ihnen wie es geht!

Zutaten:

1 rote Paprikaschote

1 Zucchini

3 kleine Zwiebeln

300 g Tofu natur

3 Tl Öl

Salz

2 El Tomatenmark

200 ml Gemüsebrühe

Cayennepfeffer

2 Tl Sojasauce

60 g Baguette

Zubereitung:

1. Paprika vierteln, putzen und in 3 cm große Stücke schneiden. Zucchini putzen, längs halbieren und in 1 cm dicke Scheiben

schneiden. 2 Zwiebeln in je 6 Spalten schneiden. 1 Zwiebel fein würfeln. Tofu in ca. 2,5 cm große und 1 cm dicke Stücke schneiden.

2. Paprika, Zucchini, Zwiebelspalten und Tofu abwechselnd auf 6 Schaschlikspieße stecken. 1 Tl Öl in einer großen beschichteten

Pfanne erhitzen. Spieße darin bei mittlerer Hitze 3-4 Min. rundherum hellbraun anbraten und salzen. Aus der Pfanne nehmen.

3. 2 Tl Öl in die Pfanne geben, Zwiebelwürfel darin glasig dünsten. Tomatenmark zugeben und bei milder Hitze 1 Min. mitdünsten.

Brühe zugießen und aufkochen. Mit Cayennepfeffer und Sojasauce würzen.

4. Die Spieße in die Sauce geben und zugedeckt 5 Min. darin erhitzen. Spieße mit der Sauce und Baguette servieren.

Zusatztipps zur Zubereitung

Den Schaschlik können Sie auch mit anderen Tofusorten machen: Wer es würziger mag, nimmt Räuchertofu oder probiert ihn mit

Nuss- oder Basilikumtofu.

Mehr tolle Rezepte: www.chefkoch.de