Es geht auch ohne Fleisch! - Wie? Das verraten wir Ihnen in diesem Schritt-für-Schritt Video

Zutaten für 4 Portionen:

400 ml Wasser, heißes

100 g Soja - Granulat

1 EL Tomatenmark

1 ½ EL Gemüsebrühe

2 EL Sojasauce

2 m.-große Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

300 ml Tomaten, passierte

200 ml Wasser

1 TL Basilikum, getrockneter

Thymian, getrockneter

Salz und Pfeffer

Cayennepfeffer

Zubereitung:

In das gut heiße Wasser Tomatenmark, Gemüsebrühe und

Sojasauce einrühren, danach das Sojagranulat dazugeben,

umrühren und quellen lassen.

In der Zwischenzeit die Zwiebeln schälen, klein schneiden und

mit etwas Olivenöl in einer beschichteten Pfanne goldgelb

schmoren. Zwiebeln zur Seite schieben. Nun das

Sojagemisch in die Pfanne geben und die Knoblauchzehen

darauf pressen. Leicht anschmoren und dann mit den

Zwiebeln vermischen.

Mit den passierten Tomaten und dem

Wasser ablöschen. Die Gewürze dazugeben und mit Salz und

Pfeffer abschmecken. 15 Min. leicht köcheln lassen.

Schmeckt hervorragend zu Nudeln, Reis, Kartoffeln und

Gemüse.

