Vater rettete Kleinkind bei Schwarzach aus der Salzach

In St. Veit im Pongau ist heute, Dienstag, gegen 17.30 Uhr ein Kleinkind mit seinem Tret-Gokart bei einem Familienausflug in die Salzach gestürzt. Der Vater, ein rumänischer Urlauber, sprang in den Fluss und konnte das Kind bergen, teilte die Wasserrettung Salzburg mit.

Ein zufällig vorbeikommender Jogger nahm dem Vater das Kind ab und brachte es über die Böschung auf den Treppelweg. Danach rettete der Mann den Vater aus der Salzach. Als die alarmierte Wasserrettung zur Unfallstelle kam, waren schon alle Personen aus dem Fluss geborgen.