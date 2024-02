Vasiliki Alexandri auch in Freier Kür WM-6.

Für Synchronschwimmerin Vasiliki Alexandri ist die Schwimm-WM in Katar mit einer Enttäuschung zu Ende gegangen. Die zweifache Vize-Weltmeisterin von Fukuoka 2023 landete am Dienstag im Finale in der Freien Kür mit 222,8938 Punkten nur auf Platz sechs, nachdem sie im Vorkampf noch die Beste gewesen war. Bereits in der Technik-Kür hatte es für Alexandri nur zum sechsten Rang gereicht.

Gold ging an die Kanadierin Jacqueline Simoneau (264,8207) vor der Griechin Evangelia Platanioti (253,2833), die sich Gold in der Technik-Kür geschnappt hatte. Vasiliki Alexandris Zwillingsschwestern Anna-Maria und Eirini-Marina hatten die Duett-Bewerbe wegen einer Schulterblessur von Anna-Maria abgesagt.