Vandalen zerschlugen Dinosaurier-Fußabdruck in Australien

Vandalen haben einen rund 115 Millionen Jahre alten Dinosaurier-Fußabdruck in Australien mit einem Hammer zerschlagen. Bei einer Führung mit einer Schülergruppe entdeckten Ranger an der Fundstätte Flat Rocks die Zerstörungen. "Es ist traurig, dass jemand absichtlich ein örtliches Wahrzeichen zerstört, das von internationaler wissenschaftlicher Bedeutung ist", sagte Ranger Brian Martin am Mittwoch.

Der Fußabdruck eines fleischfressenden Dinosauriers war 2006 im Bunurong-Park im südöstlichen Bundesstaat Victoria entdeckt worden. Wissenschafter nahmen einen Silikon-Abguss, der Original-Abdruck wurde jedoch vor Ort im Fels gelassen.

Mike Cleeland vom Bunurong-Umweltzentrum erklärte, er hoffe, dass der Fußabdruck wenigstens teilweise noch zu retten sei. "Der Gänsehaut-Effekt, einen echten Dinosaurier-Fußabdruck zu sehen, ist durch diesen stumpfsinnigen Akt des Vandalismus geschmälert worden", sagte er. Glücklicherweise habe er jedoch Bruchstücke des abgeschlagenen Gesteins sichern können. Er hoffe, dass Museumsexperten den Abdruck zumindest bis zu einem gewissen Grad wiederherstellen könnten.