Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt nach seiner Leistenbruch-Operation vergangenen Freitag bis auf einen alle angekündigten Termine wahr. Das erklärte sein Sprecher am Montag gegenüber der APA.

Erstmals hätte der neue Bundespräsident bei der Promotion "sub auspiciis" an der Universität Wien Montagmittag dabei sein sollen. Hier wird er nun von Vizekanzler und Wissenschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) vertreten, hieß es. An allen weiteren Terminen in den nächsten Tagen werde Van der Bellen wieder selbst teilnehmen.