Günther Platter (ÖVP) wird am Mittwoch kommender Woche von Bundespräsident Alexander Van der Bellen als Landeshauptmann von Tirol angelobt. Seine beiden Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP) und Ingrid Felipe (Grüne), sowie die neue Tiroler Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann werden ihn in die Hofburg begleiten. Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) soll der Angelobung beiwohnen.

Für Platter beginnt damit seine dritte Periode als Tiroler Landeshauptmann. 2008 kehrte der ehemalige Verteidigungs- und Innenminister nach Tirol zurück und beerbte den damaligen Landeshauptmann Herwig van Staa. Nach einer Koalition mit der SPÖ im Jahr 2008, bildete Platter nach 2013 nun bereits zum zweiten Mal eine Koalition mit den Grünen. Die Neuauflage der schwarz-grünen Landesregierung wurde am Mittwoch bei der konstituierenden Landtagssitzung angelobt. Die ÖVP hatte bei der Landtagswahl am 25. Februar 44,26 Prozent erreicht und damit ein Plus von 4,91 Prozentpunkten eingefahren.