Alexander Van der Bellen absolviert am Donnerstag und Freitag seinen ersten bilateralen Besuch als Bundespräsident. Er führt in ihn die Schweiz. Es gelte die historische Freundschaft weiter zu festigen, betont die Präsidentschaftskanzlei. In Bern ist ein Arbeitsgespräch mit Bundespräsidentin Doris Leuthard geplant. Mit von der Partie ist auch Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP).

Leuthard (Christdemokraten/CVP) hat in der Schweizer Kollegialregierung (Bundesrat) das Amt der Ministerin für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation inne. Die 53-Jährige stammt aus der Deutschschweiz und gehört seit mehr als zehn Jahren der nach einem fixen Parteienschlüssel besetzten Regierung an. Jedes Jahr übernimmt ein anderes Mitglied als Bundespräsidentin oder Bundespräsident turnusmäßig für ein Jahr Repräsentationspflichten.

Im Gespräch mit der Bundespräsidentin werden wohl auch etwas umstrittenere Themen wie die Personenfreizügigkeit zur Sprache kommen. Am Freitag steht für den früheren Wirtschaftsprofessor der Schwerpunkt "Innovation" auf dem Programm. Es gehe darum, Beispiele für erfolgreiche Standorte für Entwicklung und Forschung zu besuchen. Van der Bellen wird bei der Roche Pharma AG in Basel sowie der technisch-naturwissenschaftlichen Hochschule ETH in Zürich zu Gast sein, wo er auch dort engagierte Landsleute treffen wird.

Anfang der Woche war Van der Bellen zum Auftakt seiner internationalen Reisetätigkeit bei der EU in Brüssel und Straßburg zu Gast gewesen. Die Schweiz ist kein Mitglied der EU, dieser aber durch bilaterale Verträge eng verbunden. Zuletzt verdüsterte sich das Verhältnis freilich ein wenig. Nach einer Volksabstimmung über die vergleichsweise niedrigen Unternehmenssteuern in der Schweiz hat die EU die Alpenrepublik weiter im Visier.

Die Schweizer hatten am Sonntag mit klarer Mehrheit eine Reform abgelehnt, die die umstrittenen Steuerprivilegien für internationale Konzerne abgeschafft hätte. "Die Kommission ist vom Ergebnis des Referendums in der Schweiz sehr enttäuscht", erklärte Wirtschafts- und Finanzkommissar Pierre Moscovici postwendend. Moscovici kündigte an, die EU werde prüfen, ob sich die künftige Unternehmenssteuer im Sinne internationaler Richtlinien und der OECD entwickle.

Die EU und die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hatten die Schweiz gedrängt, die Steuervorteile abzuschaffen, mit denen das Land zahlreiche Großkonzerne angelockt hat. Die Regierung hat das zugesagt und wollte international akzeptierte Steuererleichterungen einführen. Den Zeitplan, die Steuerprivilegien 2019 aufzugeben, kann das Land nach Einschätzung der Regierung in Bern jedoch nicht mehr einhalten. Diese muss nun einen neuen Weg finden, das System anzupassen, um auf den internationalen Druck zu reagieren und nicht auf Schwarzen Listen für Steueroasen zu landen.

Schweizer Wirtschaftsvertreter und Verbände warnen, Firmen könnten im schlimmsten Fall abwandern. "Aufgrund der abgelehnten Reform entsteht Rechtsunsicherheit, welche sich nachteilig auf die Investitionstätigkeit der Unternehmen auswirken kann", erklärte der Verband der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie, Swissmem. Die Experten der Credit Suisse warnten, das klare Nein sei ein Risiko für das langfristige Wirtschaftswachstum.

Eine zweite Referendumsvorlage zur leichteren Einbürgerung gut integrierter junger Ausländer wurde indes mit rund 60 Prozent angenommen. Die rechtskonservative SVP (Schweizerische Volkspartei) scheiterte mit ihrem Bedrohungsszenario, dass damit Extremisten einfallen könnten. Sie hatte mit einem Plakat mit einer finsteren Burka-Trägerin Stimmung gegen die Vorlage gemacht. Mehr als zwei Drittel der etwa 25.000 infrage kommenden Personen haben bereits europäische Pässe.