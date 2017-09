Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat die Europa-Rede des französischen Präsidenten Emmanuel Macron begrüßt. "In die Debatte um eine weitere Integration der Europäischen Union ist wieder der Optimismus zurückgekehrt" , das zeige auch die kürzlich von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gehaltene Rede, erklärte Van der Bellen am Mittwoch in Luxemburg.

Nur ein vereintes Europa könne "seinen Platz in der Welt behaupten, während die Einzelstaaten dazu im Weltmaßstab zu klein sind", betonte Van der Bellen am Rande des 14. informellen Gipfels der deutschsprachigen Staatsoberhäupter in Luxemburg. "Wir brauchen eine starke, geeinte, zuversichtliche Europäische Union, die für Klimaschutz, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Abrüstung und Multilateralismus steht. Wir müssen neue Wege suchen, um alle EU-Mitgliedsstaaten einzubeziehen und niemanden zurückzulassen", so der Bundespräsident. Alle großen Herausforderungen Europas, wie etwa Migration oder Klimaschutz, seien nur gemeinsam lösbar, zeigte sich Van der Bellen überzeugt.

Immigration und Integration standen auch im Mittelpunkt der Arbeitsgespräche der deutschsprachigen Staatsoberhäupter, an dem neben Gastgeber Großherzog Henri von Luxemburg und Van der Bellen auch der deutsche Präsident Frank-Walter Steinmeier, die Schweizer Bundespräsidentin Doris Leuthard, der belgische König Philippe und Erbprinz Alois von Liechtenstein teilnahmen. Die Treffen der deutschsprachigen Staatsoberhäupter finden regelmäßig seit 2004 statt. Seit 2014 nehmen daran auch Belgien und Luxemburg teil. In beiden Ländern gibt es deutschsprachige Minderheiten.