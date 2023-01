Van der Bellen trifft in Bratislava Präsidentin und Premier

Bundespräsident Alexander Van der Bellen kommt am Dienstag in Bratislava mit seiner slowakischen Amtskollegin Zuzana Čaputová und Premier Eduard Heger zusammen. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen laut Präsidentschaftskanzlei bilaterale Fragen sowie Themen wie der Klimawandel und die aktuelle Lage bezüglich des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.

Die Treffen erfolgen demnach auch im Vorfeld des EU-Ukraine-Gipfels, der am Freitag in der ukrainischen Hauptstadt Kiew geplant ist. Bei diesem werden EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammentreffen. Selenskyj hatte zuletzt vehement auf weitere westliche Waffen- und Rüstungslieferungen gedrängt.