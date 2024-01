Eintracht Frankfurt hat am Neujahrstag mit Donny van de Beek die erste Verpflichtung für die Saisonfortsetzung in der deutschen Fußball-Bundesliga präsentiert. Der 26-jährige Mittelfeldspieler kommt vom englischen Premier-League-Club Manchester United auf Leihbasis. Die Eintracht arbeitet darüber hinaus an weiteren Transfers, der 26-jährige ÖFB-Teamspieler Sasa Kalajdzic soll von den Wolverhampton Wanderers geholt werden.