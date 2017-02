Am 14. Februar ist Valentinstag. Der Tag der Liebe fällt heuer sogar auf einen Dienstag, ist somit gleichzeitig auch ein "Valendienstag". Für alle Romantiker hat sich der Streamdienst Netflix das "Michael Bolton's big, sexy Valentine's Day Special" ausgedacht. Da ist bestimmt für jeden etwas dabei.

Mal ehrlich: Wer wäre besser dafür geeignet, den romantischsten Tag des Jahres zu repräsentieren als Schmusebarde Michael Bolton? Niemand! Das dachte sich wohl auch Netflix bei seinem Valentinstags-Special, das am 7. Februar gestartet ist.

Alles für das perfekte Valentins-Date

Viele Paare gehen am Valentinstag fein Essen oder ins Kino, andere verbringen den Abend aber lieber gemütlich auf der Couch. Für diese Zielgruppe hat Netflix einige Klassiker parat.

P.S. Ich liebe Dich

When Harry Met Sally

Freunde mit gewissen Vorzügen

Valentinstag

Ganz alleine am Valentinstag?

Für alle freiwilligen oder unfreiwilligen Singles unter den Couchpotatoes gibt es ebenfalls das eine oder andere Schmankerl. Willy, Ryan und Co. warten schon ...

Crazy Stupid Love

Hitch - Der Date Doktor

Eiskalte Engel

Midnight in Paris

Selbst ist die Braut

Justin Timberlake and the Tennessee Kids

Es ist kompliziert ...

In der Liebe ist nicht immer alles schwarz oder weiß.

Crazy Ex-Girlfriend - Staffel 1

You me her

Lovesick - Staffel 1-2

Master of None - Staffel 1

Easy - Staffel 1

Jane the Virgin - Staffel 1-2

Pleas like me - Staffel 1

Die Netflix-Lieblingspaare

Lorelai & Luke: Gilmore Girls - Ein neues Jahres

Piper & Alex: Orange is the New Black (Staffel 1-4)

Mickey & Gus: Love (Staffel 1)

Sheila & Joel: Santa Clarita Diet (Staffel 1)

Claire & Frank: House of Cards (Staffel 1-4)

Pablo & Tata: Narcos (Staffel 1-2)

Romantik ist out

Valentinstag? Nein, danke! Auch für Verweigerer des von der Blumen- und Schokolade-Industrie ins Leben gerufenen Feiertags lässt sich etwas finden.

The Walking Dead (Staffel 1-6)

Marvel's Avengers: Age of Ultron

American Sniper

The Killing (Staffel 1-4)

Black Mirror (Staffel 1-3)

The Blacklist (Staffel 1-2; 3. Staffel ab 25.2.)