Moderatorin-Designerin Silvia Schneider hat die perfekten Looks für den Valentinstag kreiert. Gedichte von Prominenten gibt's dazu. Wie wichtig ist Perfektion im Leben der scheinbar Makellosen?

Nie steht eines ihrer Haare in die falsche Richtung, nie ist der rote Lippenstift verblasst. Wie ihre Outfits sitzen auch ihre Moderationen perfekt. Nun präsentiert die Moderatorin und Designerin, die seit fünf Jahren mit Sänger Andreas Gabalier liiert ist, ihre dritte Kollektion mit weiblich-verspielten Kreationen zum Valentinstag: Samt, Seide und Tüll für den perfekten Auftritt beim Dinner am Tag der Liebe. Wobei manche den Verdacht hegen mögen, in den Blusen und Kleidern nie so perfekt aussehen zu können wie deren Schöpferin. Wie wichtig ist Perfektion denn wirklich im Leben der 36-Jährigen? Silvia Schneider lacht.

"Interessant, dass ich als perfekt gelte, denn es gibt vieles, das ich nicht kann", sagt sie. Ihr Faible für detailverliebtes Styling ist ihrer Oma geschuldet. "Sie brauchte Stunden, bevor sie das Haus verlassen hat, aber dann hat jedes Detail gestimmt." Darüber hinaus sagt Schneider, sei es ein Rezept für ein erfolgreiches Leben, wenn man sich dauerhaft gut kleidet. "Es tut allen Lebensbereichen gut, wenn man sich schön macht. Man isst bewusster und gesünder und wird im Job anders wahrgenommen. Die Wertschätzung, die man sich selbst gibt, wenn man sich schön anzieht, überträgt sich auf alle Lebensbereiche. Man schätzt sich insgesamt mehr und tut sich automatisch mehr Gutes", so Schneider.

» Jede Beziehung hat ihr Schwarz, Weiß und ganz viel Grau «

Auf die Frage nach der perfekten Beziehung sagt sie klar, die gäbe es nicht, "weil jedes Paar seine eigenen Regeln hat. Jede Beziehung hat ihr Schwarz, Weiß und ganz viel Grau. Man sollte den anderen behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte, nein, besser noch. Einen hohen Wert hat es, wenn Paare streiten können, ohne dass Verletzungen passieren." Das geht freilich schon wieder in Richtung Perfektion.

PS: Die Liebesgedichte der Prominenten stammen aus den Pralinéschachteln aus Schneiders Kollektion -Ihr Erlös geht zum Teil an die Plattform Herzkinder.

Dieser Artikel erschien ursprünglich in der News Ausgabe 5/19