Österreichs Singles sehnen sich nach Romantik - und nach Küssen - zumindest 70 Prozent tun dies "sehr gerne", wie eine am Freitag veröffentlichte Umfrage von Parship.at zeigt. An ihren ersten Schmatz erinnern sich übrigens zwei Drittel gerne zurück.

THEMEN:

Bei der Frage nach dem schönsten Filmkuss denken männliche Singles zumeist an den Bug der Titanic, während Frauen von Jennifer Grey und Patrick Swayze in "Dirty Dancing" schwärmen. Ältere Semester vergeben den ersten Platz an Clark Gable und Vivien Leigh in "Vom Winde verweht".

54 Prozent der Männer ohne Beziehung sehnen sich danach, täglich mit dem Partner zu kuscheln, bei den Frauen sind es nur 48 Prozent. "Küssen ist auch gesund, es stärkt das Immunsystem und setzt Glückshormone frei", empfiehlt Parship-Psychologin Caroline Erb entsprechende Aktivitäten.