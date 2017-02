Gehören Sie zu den Menschen, die kein riesiges Trara um den Valentinstag machen wollen oder können? Hundsteure Geschenke wären übertrieben oder finanziell nicht drin? Gutscheine, der obligatorische Blumenstrauß oder Süßigkeiten zu abgedroschen? Was einfach immer geht und worüber sich garantiert jeder freut - egal ob Männlein oder Weiblein - sind kleine Aufmerksamkeiten. Das Wichtigste ist an einem solchen Tag einfach, dass man weiß, dass sich einer Gedanken um einen macht und Mühe gibt. Hier sind 5 Anregungen.

1. Süße Früchtchen

Wie süß ist das denn? Schreiben Sie Liebesbotschaften auf frisches Obst. Zum Beispiel: "Wegen dir bin ich total Banane", "Du bist der Apfel meines Lebens" oder so etwas wie "Du bist so süß wie ich"...

© www.cakewhiz.com www.cakewhiz.com

2. Simpel, aber effektiv

Schmücken Sie sein/ihr Auto am Valentinstag mit Liebesbotschaften auf herzförmig ausgeschnittenen Post-its.

© bombshellbling.com bombshellbling.com

3. Leckere Liebes-Pancakes

© mylovedrecipes.blogspot.com bombshellbling.com

Sie brauchen: 1 Tasse Mehl, 2 EL Zucker, 1,5 EL Backpulver, 1/4 EL. Salz, 1 Tasse Milch, 1 Ei, 1/2 EL Vanilleextrakt, 2 EL weiche Butter, 5-6 Erdbeeren und Zuckerstreusel. Vermischen Sie die Milch, das Ei und den Vanille-Extrakt in einer Schüssel und Mehl, Zucker, Backpulver und Salz in der anderen. Vermischen Sie beides und fügen Sie die Butter hinzu. Dann geben Sie einen Teil davon für den ersten Pancake in eine heiße, gefettete Pfanne und drücken sofort die halbierten Erdbeeren hinein. Geben Sie ein paar Streusel drüber und backen eine Seite etwa 2 Minuten lang, ehe Sie sie wenden. Hier geht's zum Originalrezept.

4. Süße Aufmerksamkeiten

Für amerikanophile Beschenker bzw. diejenigen, die gut Englisch können, gibt es hier ganz entzückende Labels zum Downloaden. Einfach auf dickes Papier drucken, ausschneiden und dem Schatzi auf seine Lieblingssnacks kleben.

© eighteen25.blogspot.co.at eighteen25.blogspot.co.at

5. Zeitmaschine

Sinnieren Sie gemeinsam über die gute alte Zeit, stöbern Sie in alten Fotos oder besuchen sie Plätze, an denen Sie sich kennen gelernt haben oder eine tolle Zeit zusammen verbracht haben.