Usher tritt beim nächsten Super Bowl in der Halbzeitshow auf

Der US-Musiker Usher (44) soll in der Halbzeitshow des nächsten Super Bowl auftreten. Das teilte die National Football League (NFL) am Sonntag mit. "Es ist eine große Ehre in meinem Leben, einen Auftritt beim Super Bowl von meiner Wunschliste zu streichen", wurde Usher zitiert. "Ich kann es gar nicht abwarten, der Welt eine Show zu liefern, die mit nichts zu vergleichen ist, was sie bisher von mir gesehen hat."

Zudem veröffentlichte der Musiker ein Werbe-Video, in dem zu sehen ist, wie ihn Reality-Star Kim Kardashian anruft und erzählt, dass er der Star der Halbzeitshow werden soll.

Usher gehört seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten R&B-Künstlern der Welt und wurde mit Songs wie "Nice & Slow", "You Make Me Wanna...", "U Got It Bad" und "Yeah!" erfolgreich. 2011 war er schon gemeinsam mit den Black Eyed Peas beim Super Bowl aufgetreten.

Der kommende Super Bowl ist für den 11. Februar 2024 in Las Vegas geplant. Das NFL-Finale gilt als das größte einzelne Sportereignis der Welt. Ein Auftritt bei dem Star- und Werbespektakel gilt als Highlight einer musikalischen Karriere. Im vergangenen Jahr trat die Musikerin Rihanna in der Halbzeit des Super Bowl auf. Im Jahr zuvor waren mehrere Rap- und Hiphop-Stars gemeinsam aufgetreten, darunter Snoop Dogg, Eminem und Dr. Dre.