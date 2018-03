USA weisen 60 russische "Agenten" aus

Die USA weisen wegen eines Russland zugeschriebenen Giftangriffs auf einen ehemaligen Doppelagenten in Großbritannien 60 russische Geheimdienstmitarbeiter aus. Außerdem werde das russische Konsulat in Seattle geschlossen, gab das Weiße Haus am Montag in Washington bekannt.

Nachdem Deutschland und die USA am Montag begonnen haben, wegen des Giftanschlags auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien russische Diplomaten auszuweisen, zeichneten sich in der Folge weltweite "Massenausweisungen" ab: Tschechien, Polen, die Ukraine, aber auch Dänemark und die Niederlande kündigten ähnliche Schritte an.