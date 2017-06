Wegen mutmaßlicher Geschäfte mit Nordkorea haben die USA erstmals Sanktionen gegen eine chinesische Bank verhängt. Die Dandong-Bank habe Nordkorea Geldwäsche und die Beschaffung von Geldern für sein Atom- und Raketenprogramm ermöglicht, erklärte Finanzminister Steven Mnuchin am Donnerstag.

Außerdem genehmigte die US-Regierung Waffenverkäufe an Taiwan in Milliardenhöhe - auch dies dürfte die Regierung in Peking eine Woche vor dem G-20-Gipfel schwer verärgern.

Mnuchin betonte, die Strafmaßnahmen richteten sich gegen die Bank und nicht gegen die chinesische Regierung. Betroffen von den Strafmaßnahmen sind auch eine chinesische Transportfirma sowie zwei Chinesen, die Scheinfirmen gegründet haben sollen, um Nordkorea Finanztransaktionen zu erleichtern. Die Transportfirma soll Luxusgüter nach Nordkorea geschmuggelt haben. Die Sanktionen verhindern den Zugang zu US-Finanzinstitutionen. Mnuchin drohte mit Sanktionen gegen weitere Einrichtungen, wenn diese Nordkorea unterstützen.

Ein US-Regierungsvertreter sagte am Donnerstag, die Regierung Trump habe Waffenverkäufe im Umfang von 1,3 Milliarden Dollar (1,14 Mrd. Euro) genehmigt. China betrachtet Taiwan, das sich 1949 von Peking abgespalten hatte, als abtrünnige Provinz.

Zum G-20-Gipfel werden Trump wie auch der chinesische Staatschef Xi Jinping erwartet. Am Donnerstag sollte Trump in Washington den neuen südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In empfangen, der im Gegensatz zu seinen Vorgängern für einen Annäherungskurs gegenüber Nordkorea steht.

Trump hatte die chinesische Regierung zu Beginn seiner Amtszeit ermahnt, im Streit um das nordkoreanische Atomprogramm mehr Druck auf Pjöngjang auszuüben.

Nordkorea hat zuletzt mehrere Raketentests vorgenommen. Die Führung in Pjöngjang arbeitet nach eigenen Angaben an der Entwicklung von Langstreckenraketen, mit denen atomare Sprengköpfe bis in die USA getragen werden könnten.

Die Spannungen zwischen Washington und Pjöngjang waren zudem durch den Tod des US-Studenten Otto Warmbier verschärft worden. Der 22-jährige Student fiel in nordkoreanischer Haft ins Koma und starb kurz nach seiner Rückkehr in die USA.