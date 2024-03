USA legen Sicherheitsrat Gaza-Waffenstillstandresolution vor

Die USA wollen dem UNO-Sicherheitsrat ihren Resolutionsentwurf über einen "sofortigen Waffenstillstand" in Verbindung mit der Geiselfreilassung im Gazastreifen am Freitag zur Abstimmung vorlegen. "Wir werden diese Resolution am Freitagmorgen zur Abstimmung bringen", erklärte Nate Evans, der Sprecher von UNO-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield, am Donnerstag.

Die US-Resolution werde "eindeutig die laufenden diplomatischen Bemühungen unterstützen", die darauf abzielten, "einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza als Teil eines Geiselabkommens zu erreichen". Die USA setzen sich im UNO-Sicherheitsrat erstmals für eine "sofortige Feuerpause" im Gazastreifen ein. US-Außenminister Antony Blinken hatte den Kurswechsel Washingtons am Mittwochabend bei einem Besuch in Saudi-Arabien bekannt gegeben.

"Wir haben tatsächlich eine Resolution vorgelegt, die jetzt dem Sicherheitsrat vorliegt, die eine sofortige Feuerpause verbunden mit der Freilassung der Geiseln fordert", sagte Blinken im Sender Al-Hadath. Er hoffe, dass davon ein "starkes Signal" ausgehe.

Die USA hatten im UNO-Sicherheitsrat zuletzt bei mehreren Resolutionen, in denen sofortige Feuerpausen im Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas gefordert wurden, von ihrem Vetorecht Gebrauch gemacht. Zuletzt hatten die USA im Februar einen von Algerien eingebrachten Resolutionsentwurf blockiert, in dem eine "sofortige humanitäre Feuerpause" gefordert wurde.

Diplomatinnen und Diplomaten in New York zufolge war es unklar, ob die Resolution angenommen wird. Vetomacht Russland hatte sich zuletzt kritisch zu dem Text geäußert, unter anderem weil dieser der Ansicht Moskaus zufolge eine Waffenruhe nicht klar genug fordert.

Eine Resolution im Weltsicherheitsrat braucht die Stimmen von mindestens 9 der 15 Mitgliedsstaaten. Zudem darf es kein Veto der ständigen Mitglieder USA, Russland, China, Frankreich oder Großbritannien geben. Resolutionen des Sicherheitsrats sind völkerrechtlich bindend. Wenn ein betroffener Staat sie ignoriert, kann das Gremium Sanktionen verhängen. Es ist aber unklar, wie groß der Einfluss eines Beschlusses auf die israelische Regierung wäre.

Der Krieg im Gazastreifen war durch den beispiellosen Angriff der von den USA und der EU als Terrororganisation eingestuften Hamas auf Israel am 7. Oktober ausgelöst worden. Dabei wurden nach israelischen Angaben etwa 1.160 Menschen getötet und rund 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Israel geht davon aus, dass sich noch etwa 130 Geiseln in der Gewalt der Hamas sowie weiterer militanter Palästinensergruppen im Gazastreifen befinden. 33 von ihnen sind vermutlich tot.

Israel geht seit dem Hamas-Angriff massiv militärisch im Gazastreifen vor. Dabei wurden nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, bisher fast 32.000 Menschen getötet.