USA und Frankreich hoffen auf Chinas Hilfe im Ukraine-Krieg

US-Präsident Joe Biden und sein französischer Kollege Emmanuel Macron hoffen auf die Mithilfe Chinas, um die Bemühungen um ein Ende des Kriegs in der Ukraine zu "beschleunigen". Ein Telefonat der Präsidenten habe den "gemeinsamen Willen Frankreichs und der Vereinigten Staaten" gezeigt, die Chinesen dazu zu verpflichten, "mit uns das Ende des Krieges in der Ukraine zu beschleunigen und einen dauerhaften Frieden aufzubauen", wie am Mittwoch aus Diplomatenkreisen verlautete.

Das Telefonat erfolgte wenige Stunden vor der Abreise Macrons zu einem Staatsbesuch in China. In dem Gespräch äußerten der US- und der französische Präsident auch den Wunsch, "von den Chinesen einen Beitrag zu den globalen Bemühungen um Nord-Süd-Solidarität zu erhalten" und "mit China eine gemeinsame Agenda zu Klima und Biodiversität aufzubauen".

Macron wird während seines Aufenthalts in China von Mittwoch bis Samstag auch Gespräche mit seinem Amtskollegen Xi Jinping führen. Dieser könnte aufgrund seiner guten Beziehungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin bei den Bemühungen um ein Ende des Kriegs in der Ukraine möglicherweise ausschlaggebend sein.